Рост цен и обнищание. Социологи назвали главные проблемы россиян

Posted 31 августа 2017, 12:12
Published 31 августа 2017, 12:12
Modified 24 декабря 2024, 18:36
Updated 24 декабря 2024, 18:36
Аналитическое агентство «Левада-центр» выяснило самые острые проблемы россиян. Исследование было проведено в августе 2017 года В нем прияли участие 1,6 тыс. человек старше 18 лет в 48 регионах России.
Главные проблемы россиян
|Проблема
|Сколько опрошенных волнует
|Рост цен
|61%
|Обнищание населения
|45%
|Рост безработицы
|33%
|Коррупция
|33%
|Кризиc в экономике и спад производства
|28%
|Низкая доступность медицинских услуг
|26%
|Несправедливое распределение доходов, большая разница между бедными и богатыми
|25%
|Кризис культуры и морали
|15%
|Ухудшение экологии
|14%
|Война на востоке Украины
|14%
Проблема роста цен остается самой актуальной для жителей России уже на протяжении 20 лет. Однако больше всего она волновала россиян в 1999 году (86%).
Сегодня наших сограждан меньше всего беспокоит ограничение их прав и свобод (4%), грубость и жестокость полиции (6%), задержки заработной платы или пенсии (6%), рост национализма (7%) и невозможность добиться правды в суде (8%).