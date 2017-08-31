properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 31 августа 2017, 12:12

Published 31 августа 2017, 12:12

Modified 24 декабря, 18:36

Updated 24 декабря, 18:36

Рост цен и обнищание. Социологи назвали главные проблемы россиян

31 августа 2017, 12:12
Меньше всего наших сограждан волнует ограничение гражданских прав и демократических свобод.

Аналитическое агентство «Левада-центр» выяснило самые острые проблемы россиян. Исследование было проведено в августе 2017 года В нем прияли участие 1,6 тыс. человек старше 18 лет в 48 регионах России.

Главные проблемы россиян

Проблема Сколько опрошенных волнует
Рост цен 61%
Обнищание населения 45%
Рост безработицы 33%
Коррупция 33%
Кризиc в экономике и спад производства 28%
Низкая доступность медицинских услуг 26%
Несправедливое распределение доходов, большая разница между бедными и богатыми 25%
Кризис культуры и морали 15%
Ухудшение экологии 14%
Война на востоке Украины 14%

Проблема роста цен остается самой актуальной для жителей России уже на протяжении 20 лет. Однако больше всего она волновала россиян в 1999 году (86%).

Сегодня наших сограждан меньше всего беспокоит ограничение их прав и свобод (4%), грубость и жестокость полиции (6%), задержки заработной платы или пенсии (6%), рост национализма (7%) и невозможность добиться правды в суде (8%).

#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика