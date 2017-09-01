В Прикамье обнаружили группу «Вконтакте», призывающую красть из магазинов

Posted 1 сентября 2017, 04:30
Published 1 сентября 2017, 04:30
Modified 2 марта 2023, 14:44
Updated 2 марта 2023, 14:44
Прокуратура Кизела обнаружила в социальной сети «Вконтакте» группу, в которой администраторы объясняли участникам, как совершать кражи в магазинах. В общем доступе находились способы хищений, а также продавались технические средства, облегчающие совершения краж.
Поскольку данные сведения пропагандируют преступления, прокурор обратился с заявлением в суд. Кизеловский районный суд удовлетворил требования. Решение о блокировке интернет группы направлено в Роскомнадзор.