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Posted 1 сентября 2017, 04:30

Published 1 сентября 2017, 04:30

Modified 2 марта 2023, 14:44

Updated 2 марта 2023, 14:44

В Прикамье обнаружили группу «Вконтакте», призывающую красть из магазинов

В Прикамье обнаружили группу «Вконтакте», призывающую красть из магазинов

1 сентября 2017, 04:30
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Роскомнадзор
Решение о блокировке интернет-сообщества направлено в Роскомнадзор.

Прокуратура Кизела обнаружила в социальной сети «Вконтакте» группу, в которой администраторы объясняли участникам, как совершать кражи в магазинах. В общем доступе находились способы хищений, а также продавались технические средства, облегчающие совершения краж.

Поскольку данные сведения пропагандируют преступления, прокурор обратился с заявлением в суд. Кизеловский районный суд удовлетворил требования. Решение о блокировке интернет группы направлено в Роскомнадзор.

#Интернет#Прокуратура#Роскомнадзор#Кражи#Группа
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