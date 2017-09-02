Российские миллионеры с начала года стали богаче еще на 17 миллиардов долларов

Posted 2 сентября 2017, 07:07
Published 2 сентября 2017, 07:07
Modified 2 марта 2023, 14:44
Updated 2 марта 2023, 14:44
Совокупное состояние российских миллиардеров с начала 2017 года выросло на $17,099 миллиарда, следует из данных Bloomberg Billionaires Index. В списке 500 богатейших людей планеты расположились 27 миллиардеров из Российской Федерации.
Высшую строчку среди россиян занимает основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов, его состояние оценивается в $18,4 млрд, с начала года оно выросло на $1,49 млрд.
Следующий (на 53 месте) — президент «Норильского никеля» Владимир Потанин. Его состояния составляет $17,5 млрд (с начала года прибавил $905 млн). Третьим среди россиян с капиталом в $16,6 млрд стал глава совета директоров НЛМК (Новолипецкий металлургический комбинат) Владимир Лисин. С начала года его состояние увеличилось на $1,6 млрд.