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Posted 4 сентября 2017, 07:40

Published 4 сентября 2017, 07:40

Modified 24 декабря, 18:39

Updated 24 декабря, 18:39

39 млн рублей сборов, 43 тысячи штрафов. Платной парковке в Перми — год

39 млн рублей сборов, 43 тысячи штрафов. Платной парковке в Перми — год

4 сентября 2017, 07:40
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Зона П
Считаем, сколько пермяков не платят за парковку и игнорируют штрафы. Объясняем, почему зона платного паркинга пока что не будет расширяться. Подмечаем городские тренды, возникшие вслед за введением платного паркинга.

Парковочные места в пределах улично-дорожной сети центра Перми стали платными с 15 августа 2016 года. Введение платного паркинга в городском центре прошло наименее болезненно по сравнению с другими мегаполисами, где подобное внедрялось ранее (так же спокойно и цивилизовванно платные парковки были внедрены лишь в Санкт-Петербурге). Приучение пермяков к оплате хранения своего автомобиля на городской земле проходило плавно, с адаптационным периодом, к тому же стоимость часа парковки в 15 рублей до сих пор остается самой низкой в России.

Год платной парковки в цифрах

39 980 200 рублей — столько составила сумма денежных средств от использования платных парковок, поступившая в городской бюджет (с 15 августа 2016 по 30 августа 2017 года). При этом на 2016 год приходится 13,5 млн рублей, на 2017 год — 26,4 млн рублей.

Менее 10% пермяков используют паркоматы — против 13% в 2016 году. Остальные по-прежнему платят через sms (52% пользователей) и мобильное приложение и сайт «Парковочное пространство Перми» (38% пользователей). Количество транзакций через терминалы QIWI, где есть возможность оплаты наличными, минимально.

Максим Кис, начальник Пермской дирекции дорожного движения:— В 2016 году, на старте проекта, действительно был период, когда паркоматы работали с проблемами. В этот период мы внимательно изучали все данные по паркоматам, чтобы не оштрафовать человека, который припарковался у неработающего паркомата. Сейчас проблема работы паркоматов решена, лишь изредка происходят сбои, которые устраняются в течение нескольких часов. Есть иные способы оплаты парковки, и не работающий паркомат не является основанием для неоплаты.

2 593 абонемента — приобрели пермяки за год, 790 штук в 2016 году и 1803 - в 2017 году. Более популярны у пермяков абонементы на 20 рабочих дней, их выбирают две трети пользователей.

43 105 штрафов — столько постановлений об административных правонарушениях за неоплату парковки в центре Перми вынесено с октября 2016 года по конец августа 2017 года. При этом вынесение 40 690 штрафов приходится на 2017 год. Оплачены были 10 913 штрафов. Количество постановлений, не оплаченных в установленный срок и переданных судебным приставам для принудительного взыскания — 2 084. По остальным постановлениям срок для оплаты еще не вышел.

Около 23–25% пользователей парковочного пространства не оплачивает платную парковку.

Штраф за неоплату парковки составляет 1 тыс. рублей, при повторном нарушении в течение года — 2 тыс. рублей. Штрафы за неоплату парковки не относятся к штрафам за нарушение ПДД, и предусмотрены не КоАП, а законом Пермского края об административных правонарушениях. Поэтому у них нет льготного периода в 20 дней для оплаты в размере 50%. Постановление суда о нарушении можно отменить, если оштрафованное лицо предоставит доказательства, что автомобилем пользовалось иное лицо (второй водитель, автомобиль был продан и т. п.). Всего за год было отменено по разным причинам около 200 постановлений.

10 792 600 рублей — столько денежных средств поступило в бюджет города Перми с 1 октября 2016 от оплаты штрафов за несоблюдение правил пользования платными парковками (в 2016 году — 337 тыс. рублей, в 2017 год — 10 455,6 тыс. рублей).

2 395 записей о транспортных средствах инвалидов — содержатся в реестре на 30 августа 2017. С начала работы платных парковок количество таких транспортных средств составило 2 756, из них в 2017 году в реестр было включено 1 190 транспортных средств. Часть транспортных средств выбыло из реестра по различным причинам.

Максим Кис:— Фактов эвакуации автомобилей с мест, отведенных для парковки инвалидов, стало меньше — автомобилисты их не занимают. Контроль за этим ведется ежедневно. В 2017 году около 2,5 тыс. автомобилей были задержаны за стоянку на месте для инвалидов и отправлены на штрафстоянку. В прошлом году было больше. Злоупотребления знаком «Инвалид» мы также фиксировали, автомобилисты, не включенные в реестр, получали штрафы.
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Стоимость часа парковки не была увеличена до 20 рублей вместо текущих 15 рублей в час. В сентябре 2017 года будет проводиться большой анализ заполненности парковочных мест. Если будет обнаружена пиковая загрузка, то стоимость все же вырастет до 20 рублей в час везде, либо появятся дифференцированные зоны платной парковки.

Контроль за оплатой парковки получил новые инструменты. Автомобили с комплексами «ПаркРайт» полностью отработали график движения, однако комплексная работа автомобиля с «ПаркРайтом» и пешего патруля, который убирает с госномеров закрывающие их предметы, не была на 100% эффективной. В августе 2017 в Перми стартовало внедрение комплекса «ПаркНет» — мобильного устройства с оператором.

Как это устроено:
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Изменение режима работы платных парковок вводится в Перми с 18 сентября 2017 года. После длительного мониторинга было выявлено, что в первые утренние часы и последние вечерние нет дефицита парковочных мест. Поэтому время работы платного паркинга было сокращено. Теперь парковку нужно оплачивать только с 9:00 до 19:00.

Также период для оплаты парковки или посадки/высадки пассажиров составит 20 минут вместо прежних 15 минут. Мониторинг показал, что 11% автомобилистов пользуются парковочным пространством больше 15 минут, но меньше 20 минут. Таким образом, 5 минут добавили удобства большому количеству автомобилистов без риска создать дефицит парковочных мест.

#Мнения#Авто#Зона П
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