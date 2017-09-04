39 млн рублей сборов, 43 тысячи штрафов. Платной парковке в Перми — год

Штраф за неоплату парковки составляет 1 тыс. рублей, при повторном нарушении в течение года — 2 тыс. рублей. Штрафы за неоплату парковки не относятся к штрафам за нарушение ПДД, и предусмотрены не КоАП, а законом Пермского края об административных правонарушениях. Поэтому у них нет льготного периода в 20 дней для оплаты в размере 50%. Постановление суда о нарушении можно отменить, если оштрафованное лицо предоставит доказательства, что автомобилем пользовалось иное лицо (второй водитель, автомобиль был продан и т. п.). Всего за год было отменено по разным причинам около 200 постановлений.