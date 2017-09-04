39 млн рублей сборов, 43 тысячи штрафов. Платной парковке в Перми — год

Posted 4 сентября 2017, 07:40
Published 4 сентября 2017, 07:40
Modified 24 декабря, 18:39
Updated 24 декабря, 18:39
Парковочные места в пределах улично-дорожной сети центра Перми стали платными с 15 августа 2016 года. Введение платного паркинга в городском центре прошло наименее болезненно по сравнению с другими мегаполисами, где подобное внедрялось ранее (так же спокойно и цивилизовванно платные парковки были внедрены лишь в Санкт-Петербурге). Приучение пермяков к оплате хранения своего автомобиля на городской земле проходило плавно, с адаптационным периодом, к тому же стоимость часа парковки в 15 рублей до сих пор остается самой низкой в России.
39 980 200 рублей — столько составила сумма денежных средств от использования платных парковок, поступившая в городской бюджет (с 15 августа 2016 по 30 августа 2017 года). При этом на 2016 год приходится 13,5 млн рублей, на 2017 год — 26,4 млн рублей.
Менее 10% пермяков используют паркоматы — против 13% в 2016 году. Остальные по-прежнему платят через sms (52% пользователей) и мобильное приложение и сайт «Парковочное пространство Перми» (38% пользователей). Количество транзакций через терминалы QIWI, где есть возможность оплаты наличными, минимально.
2 593 абонемента — приобрели пермяки за год, 790 штук в 2016 году и 1803 - в 2017 году. Более популярны у пермяков абонементы на 20 рабочих дней, их выбирают две трети пользователей.
43 105 штрафов — столько постановлений об административных правонарушениях за неоплату парковки в центре Перми вынесено с октября 2016 года по конец августа 2017 года. При этом вынесение 40 690 штрафов приходится на 2017 год. Оплачены были 10 913 штрафов. Количество постановлений, не оплаченных в установленный срок и переданных судебным приставам для принудительного взыскания — 2 084. По остальным постановлениям срок для оплаты еще не вышел.
Около 23–25% пользователей парковочного пространства не оплачивает платную парковку.
10 792 600 рублей — столько денежных средств поступило в бюджет города Перми с 1 октября 2016 от оплаты штрафов за несоблюдение правил пользования платными парковками (в 2016 году — 337 тыс. рублей, в 2017 год — 10 455,6 тыс. рублей).
2 395 записей о транспортных средствах инвалидов — содержатся в реестре на 30 августа 2017. С начала работы платных парковок количество таких транспортных средств составило 2 756, из них в 2017 году в реестр было включено 1 190 транспортных средств. Часть транспортных средств выбыло из реестра по различным причинам.
Стоимость часа парковки не была увеличена до 20 рублей вместо текущих 15 рублей в час. В сентябре 2017 года будет проводиться большой анализ заполненности парковочных мест. Если будет обнаружена пиковая загрузка, то стоимость все же вырастет до 20 рублей в час везде, либо появятся дифференцированные зоны платной парковки.
Контроль за оплатой парковки получил новые инструменты. Автомобили с комплексами «ПаркРайт» полностью отработали график движения, однако комплексная работа автомобиля с «ПаркРайтом» и пешего патруля, который убирает с госномеров закрывающие их предметы, не была на 100% эффективной. В августе 2017 в Перми стартовало внедрение комплекса «ПаркНет» — мобильного устройства с оператором.
Изменение режима работы платных парковок вводится в Перми с 18 сентября 2017 года. После длительного мониторинга было выявлено, что в первые утренние часы и последние вечерние нет дефицита парковочных мест. Поэтому время работы платного паркинга было сокращено. Теперь парковку нужно оплачивать только с 9:00 до 19:00.
Также период для оплаты парковки или посадки/высадки пассажиров составит 20 минут вместо прежних 15 минут. Мониторинг показал, что 11% автомобилистов пользуются парковочным пространством больше 15 минут, но меньше 20 минут. Таким образом, 5 минут добавили удобства большому количеству автомобилистов без риска создать дефицит парковочных мест.