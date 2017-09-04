Проверка успеваемости. Репортаж со строительства пермского зоопарка

Posted 4 сентября 2017, 12:29
Published 4 сентября 2017, 12:29
Modified 2 марта 2023, 14:44
Updated 2 марта 2023, 14:44
Для начала разберемся с формальностями. Итак, заказчик строительства — Управление капитального строительства Пермского края (УКС ПК), генеральный подрядчик — компания «РЖДстрой», стопроцентная дочка ОАО «РЖД» (гендиректор Сергей Соловьев), выиграла аукцион и заключила с УКС контракт на строительство пермского зоопарка (первой очереди) на сумму 1 млрд 833 млн рублей.
У РЖДстрой 19 строительно-монтажных трестов, филиалов и представительств в разных городах страны. Основной вид деятельности — «подготовка строительной площадки». Компания является активным участником государственных закупок.
Мы посмотрели госконтракты компании, начиная с 2011 года. Среди поставок шпал, полушпал, железобетоных плит и ремонта железных дорог мы нашли один контракт, относительно сопоставимый с пермским — с ГК «Олимпстрой». РЖДстрой выполняла разработку ПСД и строила «объекты обеспечения безопасности олимпийских объектов и объектов инфраструктуры горного кластера» (1,9 млрд рублей).
Ни зоопарков, ни аквапарков, никаких других парков в портфеле строителей нет.
РЖДСтрой заключила договор субподряда с единственным поставщиком, ООО фирмой «СТУЗ», на сумму 1,7 млрд рублей. По данным kartoteka.ru, учредители компании Светлана и Вадим Рыжковы, директор Вадим Рыжков. ООО фирма «СТУЗ» — малое предприятие с уставным капиталом 82 тыс. рублей, зарегистрирована в Краснодарском крае, город Гулькевичи. Контракт с РЖДстрой — это самый крупный для субподрядчика контракт в 2017 году.
После изучения матчасти возникают два логичных вопроса. Первый — где 133 млн бюджетных рублей? Госконтракт на 1 млрд 833 млн превратился в контракт с субподрядчиком на 1 млрд 704 млн рублей. И второй — справятся ли со строительством зоопарка фирмы, не строившие подобных объектов?
На первый вопрос («где 133 млн рублей?») Properm.ru ответил генеральный директор УКС ПК Дмитрий Левинский. По его словам, РЖДстрой оставила за собой функции генерального подрядчика, в них входит ведение всей документации, осуществление технического надзора. Строительную площадку подготовил, по словам Левинского, также генподрядчик.
«Сумма контракта генподрядчика с субподрядчиком — это взаимоотношения двух хозяйствующих субъектов, — прокомментировал гендиректор УКС ПК. — Главное, чтобы все работы были выполнены. Мы контролируем, чтобы бюджетные деньги, выделенные на строительство зоопарка, ушли именно на строительство зоопарка».
Чтобы получить ответ на второй вопрос («справятся ли?»), мы отправились на строительную площадку. Зоопарк строят в юго-западной части Перми в квартале, ограниченном улицами Космонавта Леонова, Архитектора Свиязева и Карпинского. Площадь земельного участка, сформированного под зоопарк, составляет 25,4 Га.
Ограждение зоопарка будет выполнено из железных плит, стоящих на фундаменте. В целях безопасности нужен именно глухой забор, чтобы и звери не убежали, и к зверям никто не проник, ни человек, ни кошка, ни собака.
Андрей Путимцев, директор обособленного подразделения ООО фирма «СТУЗ», заявил, что в своих силах они уверены, и хотя такого объекта у них еще не было, но крупные объекты были, например, они работали в Сочи, строили олимпийские объекты.
В три смены трудятся рабочие фирмы СТУЗ на строительстве самого большого объекта в будущем зоопарке — административно-бытового корпуса (2,4 тыс. м.кв.). По словам Андрея Путимцева, это «входная группа, лицо зоопарка, перед ним будут дорожки, элементы благоустройства и две парковки».
Через административное здание будет организован проход на территорию парка. Есть несколько вариантов тематического оформления этого здания. Разработкой эскизов и проектов занимаются архитекторы и декораторы ООО фирма «СТУЗ». «Оформление будет очень красивым, интересным, — рассказал Андрей Путимцев. — Мы понимаем, что зоопарк — знаковый для Перми объект».
По поводу недавнего инцидента с задержкой зарплаты рабочим Андрей Путимцев пояснил, что это рабочие подрядчика «БСК-строй»: «Подрядчик повел себя недобросовестно, с ним расторгли отношения, причем часть работников этого подрядчика фирма СТУЗ трудоустроила у себя».
Информацию про то, что подрядчик оказался недобросовестным, нарушал условия контракта и срывал сроки, подтверждает Алла Федотова, ведущий инженер УКС Пермского края (опыт работы в УКС семь лет, курировала строительство перинатального центра).
Какой именно «БСК-строй» осуществлял работы, представители заказчика и субподрядчика не стали уточнять. По данным kartoteka.ru, в РФ несколько компаний с таким названием в разных регионах страны.
1 сентября строители зоопарка устроили забастовку, перекрыли ул. Свиязева. «На сегодняшний день, насколько мне известно, деньги людям выплатили», — прокомментировал Андрей Путимцев.
В итоге ООО фирма «СТУЗ» оставила на субподряде компании «Парма» и «Альфа-строй». Поставщики материалов (бетона, кирпича, ПГС, арматуры), по словам Андрея Путимцева, в основном, пермские.
На субподрячике, ООО фирма «СТУЗ», лежит весь объем работ: строительство вольеров, строительство временных дорог и временного водопровода, параллельно строительство постоянного водопровода, строительство объектов коммунальной инфраструктуры (очистных сооружений, канализационно-насосной станции), системы отопления. На нем же — работы по водоподготовке, благоустройству территории, освещению, строительству бассейнов, оформлению вольеров.
Сейчас выполнены работы по устройству временных коммуникаций, на всех объектах (45 вместе с туалетами и кафе) забиты сваи, практически везде залит фундамент.
По данным УКС ПК, сейчас отставание от графика строительства составляет примерно четыре месяца (больше 100 дней). Причины в том, что возникла необходимость дополнительных работ по подготовке строительной площадки (в том числе потребовалось выкорчевать больше деревьев). Алла Федотова уверена, что сроки, определенные госконтрактом, сорваны не будут. «Объект будет сдан вовремя», — говорит она.
Строители уверяют, что ни дождливое лето, ни предстоящая зима не повлияют на сроки выполнения работ.
«Да, потребуются дополнительные мероприятия по осушению почвы или по разогреванию бетона, но на сроках сдачи объекта это не отразится, — рассказывает Алла Федотова. — Мы не планируем срывать сроки контракта или отступать от него. Все работы выполняем в рамках контракта, в соответствии с ним".
Вторую очередь зоопарка могут начать проектировать уже в этом году, и начать строить объекты второй очереди параллельно со строительством первой очереди. Представители генподрядчика и субподрядчика к такого рода развитию событий готовы, настроены заниматься и второй очередью зоопарка. Она будет стоить около 1,5 млрд рублей, а в целом строительство объекта обойдется в 3,5 млрд рублей.
В рамках первой очереди строительства зоопарка запланировано возведение зданий и сооружений экспозиций «Обитатели гор», «Лесная мозаика», «Полярный мир», «Страна обезьян и тропический рай», «Африканская саванна», административно-бытового корпуса, здания ветеринарной лечебницы.
Зарезервирована большая территория под слоновник. По словам Аллы Федотовой, разработка ПСД для строительства слоновника и непосредственно строительство объекта запланированы как отдельные мероприятия, не входящие в этот контракт.
Численность посетителей зоопарка составит 500 тыс. человек в год. Единовременно зоопарк сможет принять 1140 человек.