Проверка успеваемости. Репортаж со строительства пермского зоопарка

По данным УКС ПК, сейчас отставание от графика строительства составляет примерно четыре месяца (больше 100 дней). Причины в том, что возникла необходимость дополнительных работ по подготовке строительной площадки (в том числе потребовалось выкорчевать больше деревьев). Алла Федотова уверена, что сроки, определенные госконтрактом, сорваны не будут. «Объект будет сдан вовремя», — говорит она.