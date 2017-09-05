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Posted 5 сентября 2017, 09:54

Published 5 сентября 2017, 09:54

Modified 2 марта 2023, 14:44

Updated 2 марта 2023, 14:44

Последнее место в ПФО. Воспитателей детсадов не дотянули до майских указов президента.

5 сентября 2017, 09:54
Татьяна Зырянова
Пермский край оказался на последнем месте в ПФО по исполнению Указов Президента о повышении зарплат воспитателям детских садов.

Зарплаты воспитателей и педагогов дополнительного образования не удалось довести до 100% средней зарплаты в экономике региона. Майские указы, подписанные президентом РФ Владимиром Путиным еще в 2012 году, до сих пор нельзя назвать выполненными. «Аутсайдерами», судя по данным Росстата, оказались воспитатели в детских садах.

Последнее место в Приволжском федеральном округе обеспечили зарплаты персонала детских садов в 86,3% от «средней зарплаты в экономике региона». На втором месте с конца Кировская область — 86,6%.

Средняя зарплата воспитателей детских садов в Приволжском федеральном округе

Субъект в ПФО Средняя заработная плата, рублей Отношение к средней заработной плате в экономике в субъекте РФ, %
Республика Башкортостан 22 486 97,8
Республика Марий Эл 18 749 91,6
Республика Мордовия 19 472 92,9
Республика Татарстан (Татарстан) 28 968 101,2
Удмуртская Республика 22 611 91,9
Чувашская Республика — Чувашия 20 011 81,7
Пермский край 26 894 86,3
Кировская область 19 637 86,6
Нижегородская область 28 315 92,1
Оренбургская область 21 990 91
Пензенская область 22 065 100
Самарская область 27 043 93,2
Саратовская область 19 982 91,5
Ульяновская область 23 642 95

Абсолютный размер заработной платы педагогов ДОУ Пермского края заметно выше многих соседей, но остался на уровне аналогичного периода 2016 года. Так, в 1 полугодии 2016 года средняя заработная плата воспитателей составила 26 709 рублей в месяц, в декабре-июне 2017 года — 26 894 рублей. По абсолютному значению Пермский край находится на третьем месте среди субъектов ПФО.

С зарплатами учителей школ картина за полугодие гораздо лучше. Пермский край по процентам исполнения майских Указов на третьем месте после Ульяновской и Нижегородской областей.

По абсолютным цифрам край и вовсе на первом месте — средняя зарплата учителей рассчитана Росстатом в 35 тысяч рублей.

Для методики «майских указов» берется не абсолютная цифра, так как ЗП должна соответствовать уровню жизни, ценам, стоимости коммунальных услуг, поэтому и существует привязка показателя к «средней запрлате в экономике региона».

Средняя зарплата педагогов общего образования в Приволжском федеральном округе

Субъект в ПФО Средняя заработная плата, рублей Отношение к средней заработной плате в экономике в субъекте РФ, %
Республика Башкортостан 27 245 104,4
Республика Марий Эл 23 522 106,3
Республика Мордовия 24 065 115,4
Республика Татарстан (Татарстан) 34 764 121,2
Удмуртская Республика 28 384 112
Чувашская Республика — Чувашия 26 131 122,1
Пермский край 35 012 126,9
Кировская область 26 517 123,1
Нижегородская область 34 050 128,6
Оренбургская область 30 243 123,2
Пензенская область 23 305 103,4
Самарская область 31 411 117,9
Саратовская область 26 035 123,5
Ульяновская область 29 342 131,5

С зарплатами педагогов дополнительного образования «подкачали» все регионы ПФО, Пермский край в середине, со средней зарплатой 30,3 тыс. рублей (85,4% по отношению к средней зарплате в экономике).

Средняя зарплата педагогов дополнительного образования

Субъект в ПФО Средняя заработная плата, рублей Отношение к средней заработной плате в экономике в субъекте Российской Федерации, %
Республика Башкортостан 23 132 83,9
Республика Марий Эл 20 514 86,3
Республика Мордовия 22 671 91,5
Республика Татарстан (Татарстан) 28 432 80,6
Удмуртская Республика 26 572 91,7
Чувашская Республика — Чувашия 20 721 78.3
Пермский край 30 327 85,4
Кировская область 23 220 86,1
Нижегородская область 30 246 86,1
Оренбургская область 23 268 76,2
Пензенская область 20 571 86,3
Самарская область 27 868 87,1
Саратовская область 23 110 83,2
Ульяновская область 23 090 79,1

Как получилось, что Указы Президента не выполнены, а по зарплатам воспитателей и вовсе провалены?

Из министерства образования Пермского края за подписью министра Раисы Кассиной в редакцию Properm.ru пришел ответ: «Судить о выполнении Указов Президента нужно по итогам всего календарного года. Делать это сейчас не совсем корректно».

От редакции: «некорретный» Росстат, подводит итоги полугодия. Но Пермский край уже третий год не исполняет Указы Президента в части зарплат воспитателям.

Министерство образования также сообщает: «Исполнение показателей в отношении зарплат воспитателей детских садов ниже требуемого уровня зафиксировано в абсолютном большинстве субъектов Российской Федерации. Так, например, в соседней Челябинской области исполнение составило 81,1%, а в Москве еще ниже — 78,5%. Только в пяти регионах показатель выполнен на 100%. В нашем регионе он составил 86,3%».

От редакции: мы равняемся на 100% или на другие регионы?

Министерство образования: «Необходимо учитывать и специфику расчёта заработной платы педагогов. С наступлением школьных каникул учителя массово получают отпускные сразу за два месяца, воспитатели в детских садах продолжают работать. А в опубликованной предварительной статистике отражён именно реальный размер зарплаты».

От редакции: из ответа следует, что не воспитатели получают мало, а учителя получили много.

Статистика vs реальность

Конечно, реальность печальнее статистики. Общероссийский народный фронт (ОНФ) весной 2017 года провел опрос воспитателей. Результаты мониторинга в 67 регионах страны: три четверти воспитателей детсадов перерабатывают, не получая за это достойной оплаты.

Официальный рабочий день воспитателя длится 7 часов 12 минут, рабочая неделя — 36 часов. При этом почти всем педагогам дошкольного образования приходится работать сверхурочно. По данным ОНФ, работе с детьми педагоги дошкольного образования посвящают 55 часов в неделю. Единого подхода к оплате второй смены нет.

«К таким ситуациям приводит отсутствие единой системы оплаты труда воспитателей. Критерии начисления стимулирующей части должны быть прозрачными», — отметила член Центрального штаба ОНФ, зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина.

Для обеспечения высокого качества дошкольного образования эксперты Народного фронта предлагают установить предельную планку нагрузки воспитателей при сохранении достойного заработка.

По данным штаба ОНФ в Пермском крае, одна из основных причин — отсутствие прозрачной и понятной системы распределения бюджетных и внебюджетных средств. Как сообщили в региональном штабе, «зачастую стимулирующие выплаты распределяются по сотрудникам исключительно по личному усмотрению руководителя».

Выход есть. «Очевидно, что нынешних лоббистских усилий отраслевого ведомства, которые были бы направлены на повышение нормативов подушевого финансирования, мягко говоря, недостаточно, — говорится в ответе Properm.ru от регионального штаба ОНФ. — Ситуация может измениться к лучшему, когда управление всеми заведениями образования, в том числе и дошкольными, будет передано с местного на региональный уровень. Именно этого добивается министр образования РФ Ольга Васильева».

Подобные пилотные проекты реализуются в нескольких регионах РФ. Пермский край в их число пока не входит. В этом случае объём финансирования конкретных образовательных организаций будет определяться уже не главой того или иного муниципального образования (то есть соответствующим департаментом образования), а субъектом РФ — региональным министерством образования.

#Спецпроекты#Мнения#Общество
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