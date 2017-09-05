Последнее место в ПФО. Воспитателей детсадов не дотянули до майских указов президента.

Министерство образования также сообщает: «Исполнение показателей в отношении зарплат воспитателей детских садов ниже требуемого уровня зафиксировано в абсолютном большинстве субъектов Российской Федерации. Так, например, в соседней Челябинской области исполнение составило 81,1%, а в Москве еще ниже — 78,5%. Только в пяти регионах показатель выполнен на 100%. В нашем регионе он составил 86,3%».