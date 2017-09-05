Последнее место в ПФО. Воспитателей детсадов не дотянули до майских указов президента.

Posted 5 сентября 2017, 09:54
Published 5 сентября 2017, 09:54
Modified 2 марта 2023, 14:44
Updated 2 марта 2023, 14:44
Зарплаты воспитателей и педагогов дополнительного образования не удалось довести до 100% средней зарплаты в экономике региона. Майские указы, подписанные президентом РФ Владимиром Путиным еще в 2012 году, до сих пор нельзя назвать выполненными. «Аутсайдерами», судя по данным Росстата, оказались воспитатели в детских садах.
Последнее место в Приволжском федеральном округе обеспечили зарплаты персонала детских садов в 86,3% от «средней зарплаты в экономике региона». На втором месте с конца Кировская область — 86,6%.
|Субъект в ПФО
|Средняя заработная плата, рублей
|Отношение к средней заработной плате в экономике в субъекте РФ, %
|Республика Башкортостан
|22 486
|97,8
|Республика Марий Эл
|18 749
|91,6
|Республика Мордовия
|19 472
|92,9
|Республика Татарстан (Татарстан)
|28 968
|101,2
|Удмуртская Республика
|22 611
|91,9
|Чувашская Республика — Чувашия
|20 011
|81,7
|Пермский край
|26 894
|86,3
|Кировская область
|19 637
|86,6
|Нижегородская область
|28 315
|92,1
|Оренбургская область
|21 990
|91
|Пензенская область
|22 065
|100
|Самарская область
|27 043
|93,2
|Саратовская область
|19 982
|91,5
|Ульяновская область
|23 642
|95
Абсолютный размер заработной платы педагогов ДОУ Пермского края заметно выше многих соседей, но остался на уровне аналогичного периода 2016 года. Так, в 1 полугодии 2016 года средняя заработная плата воспитателей составила 26 709 рублей в месяц, в декабре-июне 2017 года — 26 894 рублей. По абсолютному значению Пермский край находится на третьем месте среди субъектов ПФО.
С зарплатами учителей школ картина за полугодие гораздо лучше. Пермский край по процентам исполнения майских Указов на третьем месте после Ульяновской и Нижегородской областей.
По абсолютным цифрам край и вовсе на первом месте — средняя зарплата учителей рассчитана Росстатом в 35 тысяч рублей.
Для методики «майских указов» берется не абсолютная цифра, так как ЗП должна соответствовать уровню жизни, ценам, стоимости коммунальных услуг, поэтому и существует привязка показателя к «средней запрлате в экономике региона».
|Субъект в ПФО
|Средняя заработная плата, рублей
|Отношение к средней заработной плате в экономике в субъекте РФ, %
|Республика Башкортостан
|27 245
|104,4
|Республика Марий Эл
|23 522
|106,3
|Республика Мордовия
|24 065
|115,4
|Республика Татарстан (Татарстан)
|34 764
|121,2
|Удмуртская Республика
|28 384
|112
|Чувашская Республика — Чувашия
|26 131
|122,1
|Пермский край
|35 012
|126,9
|Кировская область
|26 517
|123,1
|Нижегородская область
|34 050
|128,6
|Оренбургская область
|30 243
|123,2
|Пензенская область
|23 305
|103,4
|Самарская область
|31 411
|117,9
|Саратовская область
|26 035
|123,5
|Ульяновская область
|29 342
|131,5
С зарплатами педагогов дополнительного образования «подкачали» все регионы ПФО, Пермский край в середине, со средней зарплатой 30,3 тыс. рублей (85,4% по отношению к средней зарплате в экономике).
|Субъект в ПФО
|Средняя заработная плата, рублей
|Отношение к средней заработной плате в экономике в субъекте Российской Федерации, %
|Республика Башкортостан
|23 132
|83,9
|Республика Марий Эл
|20 514
|86,3
|Республика Мордовия
|22 671
|91,5
|Республика Татарстан (Татарстан)
|28 432
|80,6
|Удмуртская Республика
|26 572
|91,7
|Чувашская Республика — Чувашия
|20 721
|78.3
|Пермский край
|30 327
|85,4
|Кировская область
|23 220
|86,1
|Нижегородская область
|30 246
|86,1
|Оренбургская область
|23 268
|76,2
|Пензенская область
|20 571
|86,3
|Самарская область
|27 868
|87,1
|Саратовская область
|23 110
|83,2
|Ульяновская область
|23 090
|79,1
Из министерства образования Пермского края за подписью министра Раисы Кассиной в редакцию Properm.ru пришел ответ: «Судить о выполнении Указов Президента нужно по итогам всего календарного года. Делать это сейчас не совсем корректно».
От редакции: «некорретный» Росстат, подводит итоги полугодия. Но Пермский край уже третий год не исполняет Указы Президента в части зарплат воспитателям.
Министерство образования также сообщает: «Исполнение показателей в отношении зарплат воспитателей детских садов ниже требуемого уровня зафиксировано в абсолютном большинстве субъектов Российской Федерации. Так, например, в соседней Челябинской области исполнение составило 81,1%, а в Москве еще ниже — 78,5%. Только в пяти регионах показатель выполнен на 100%. В нашем регионе он составил 86,3%».
От редакции: мы равняемся на 100% или на другие регионы?
Министерство образования: «Необходимо учитывать и специфику расчёта заработной платы педагогов. С наступлением школьных каникул учителя массово получают отпускные сразу за два месяца, воспитатели в детских садах продолжают работать. А в опубликованной предварительной статистике отражён именно реальный размер зарплаты».
От редакции: из ответа следует, что не воспитатели получают мало, а учителя получили много.
Конечно, реальность печальнее статистики. Общероссийский народный фронт (ОНФ) весной 2017 года провел опрос воспитателей. Результаты мониторинга в 67 регионах страны: три четверти воспитателей детсадов перерабатывают, не получая за это достойной оплаты.
Официальный рабочий день воспитателя длится 7 часов 12 минут, рабочая неделя — 36 часов. При этом почти всем педагогам дошкольного образования приходится работать сверхурочно. По данным ОНФ, работе с детьми педагоги дошкольного образования посвящают 55 часов в неделю. Единого подхода к оплате второй смены нет.
«К таким ситуациям приводит отсутствие единой системы оплаты труда воспитателей. Критерии начисления стимулирующей части должны быть прозрачными», — отметила член Центрального штаба ОНФ, зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина.
Для обеспечения высокого качества дошкольного образования эксперты Народного фронта предлагают установить предельную планку нагрузки воспитателей при сохранении достойного заработка.
По данным штаба ОНФ в Пермском крае, одна из основных причин — отсутствие прозрачной и понятной системы распределения бюджетных и внебюджетных средств. Как сообщили в региональном штабе, «зачастую стимулирующие выплаты распределяются по сотрудникам исключительно по личному усмотрению руководителя».
Выход есть. «Очевидно, что нынешних лоббистских усилий отраслевого ведомства, которые были бы направлены на повышение нормативов подушевого финансирования, мягко говоря, недостаточно, — говорится в ответе Properm.ru от регионального штаба ОНФ. — Ситуация может измениться к лучшему, когда управление всеми заведениями образования, в том числе и дошкольными, будет передано с местного на региональный уровень. Именно этого добивается министр образования РФ Ольга Васильева».
Подобные пилотные проекты реализуются в нескольких регионах РФ. Пермский край в их число пока не входит. В этом случае объём финансирования конкретных образовательных организаций будет определяться уже не главой того или иного муниципального образования (то есть соответствующим департаментом образования), а субъектом РФ — региональным министерством образования.