На заметку прокурору. В школах Перми детей поделили на «бедных и богатых»

Posted 6 сентября 2017, 08:44
Published 6 сентября 2017, 08:44
Modified 2 марта 2023, 14:43
Updated 2 марта 2023, 14:43
«Сами ученики уже называют одноклассников, которых отсадили за отдельные столы, «бедными»! «Это ненормальная ситуация», «Дискриминация», «Разделили на сословия, может, холопами теперь их считать?» — возмущаются родители в социальных сетях ВКонтакте и в Facebook.
Как выяснил Properm.ru, департамент образования администрации Перми уведомил руководство школ о том, что дети-льготники будут питаться согласно Постановлению администрации города Перми от 13.03.2013 №139 - ученики начальной школы за 59 рублей, ученики средних и старших классов - за 66 руб.
В среднем обед в школе сейчас стоит 85 рублей. Но, как объяснили родителям, доплачивать за детей-льготников нельзя, поэтому во многих учебных заведениях для них разработали отдельное меню, и даже кормят за отдельными столами.
Как сообщила Properm.ru многодетная мама Татьяна, «Мой сын, как ребенок из многодетной семьи, теперь будет есть, например, пшенку вместо гречки. Если я не откажусь от этой льготы… Причем доплатить я не могу. Либо льгота — либо пшенка! »
В России существуют «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования». В этом СаНПиНе есть примерное меню, которое «разрабатывается с учетом сезонности, необходимого количества основных пищевых веществ и требуемой калорийности суточного рациона, дифференцированного по возрастным группам обучающихся».
Родители детей-льготников уверены, что меню должно быть составлено в соответствие с этим СаНПиНом и должно быть одинаковым для всех детей. Для этого необходимо или увеличить сумму льготы, или хотя бы позволить родителям доплачивать.
Properm.ru отправил запрос в департамент образования о том, будут ли предприняты действия по изменению сложившейся ситуации.