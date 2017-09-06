«Сделай выбор». Проведи выходные с умом

Posted 6 сентября 2017, 09:01
Published 6 сентября 2017, 09:01
Modified 2 марта 2023, 14:43
Updated 2 марта 2023, 14:43
Скачай приложение «Сделай выбор» под Android или iOS. Приди на свой избирательный участок 10 сентября, проголосуй, включи геолокацию. Считай QR-код, расположенный на входе в участок.
Приходи на Петропавловскую, 185 (Дворец молодежи). Покажи экран организатору и у тебя появится пригласительный в фан-зоны на все уличные мероприятия в Перми в течение года. А еще будут призы и подарки. Не упусти свой шанс!
Если ты живешь в Перми или Краснокамске, то получи еще один бонус на избирательном участке. Приди на избирательный участок 10 сентября, проголосуй и требуй флаер. Затем обменяй его на один билет в кинотеатры сетей «Киномакс» или «Синема-парк»
Флаер действителен с 11 сентября по 11 октября 2017 года. Поспеши! Количество приглашений ограничено!
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