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Posted 6 сентября 2017, 09:01

Published 6 сентября 2017, 09:01

Modified 2 марта 2023, 14:43

Updated 2 марта 2023, 14:43

«Сделай выбор». Проведи выходные с умом

6 сентября 2017, 09:01
Проголосуй на выборах губернатора 10 сентября и получи пригласительный в фан-зоны на все уличные мероприятия в Перми в течение года.

Скачай приложение «Сделай выбор» под Android или iOS. Приди на свой избирательный участок 10 сентября, проголосуй, включи геолокацию. Считай QR-код, расположенный на входе в участок.

Приходи на Петропавловскую, 185 (Дворец молодежи). Покажи экран организатору и у тебя появится пригласительный в фан-зоны на все уличные мероприятия в Перми в течение года. А еще будут призы и подарки. Не упусти свой шанс!

Если ты живешь в Перми или Краснокамске, то получи еще один бонус на избирательном участке. Приди на избирательный участок 10 сентября, проголосуй и требуй флаер. Затем обменяй его на один билет в кинотеатры сетей «Киномакс» или «Синема-парк»

Флаер действителен с 11 сентября по 11 октября 2017 года. Поспеши! Количество приглашений ограничено!

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