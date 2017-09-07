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Posted 7 сентября 2017, 11:31

Published 7 сентября 2017, 11:31

Modified 24 декабря, 18:39

Updated 24 декабря, 18:39

Китайские журналисты сняли программу про «терминатора» из Прикамья

7 сентября 2017, 11:31
Съемки проходили в прямом эфире.

Китайские тележурналисты побывали в гостях у Александра Осиповича в Кунгуре. Съемочная группа приехала, чтобы снять фильм о роботе-терминаторе, которого прикамец напечатал на 3D принтере.

Журналисты Поднебесной приехали в Кунгур 3 сентября. Чтобы посмотреть на изобретение Александра они преодолели 11 тыс. км. на машине. Трансляция велась в прямом эфире одновременно на четырех канал.

Китайская съемочная группа общалась с роботом через переводчика. Также они передали прикамцу денежные средства, которые собрали жители Китая, на развитие изобретения.

За прошедшие полгода Александру удалось усовершенствовать своего робота. Теперь программе распознавания речи не требуется интернет, а Джон Генри (имя робота — прим. Properm.ru) научился разговаривать по Skype с несколькими собеседниками. Также у него расширился словарный запас и спектр вопросов, на которые робот может дать ответ.

Александра приглашают на разные выставки, но отказывается принять в них участие пока не доведет свою работу до ума, сообщает газета «Искра-Кунгур».

#Общество#Робот#Съемки#Китай
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