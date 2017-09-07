Китайские журналисты сняли программу про «терминатора» из Прикамья

За прошедшие полгода Александру удалось усовершенствовать своего робота. Теперь программе распознавания речи не требуется интернет, а Джон Генри (имя робота — прим. Properm.ru) научился разговаривать по Skype с несколькими собеседниками. Также у него расширился словарный запас и спектр вопросов, на которые робот может дать ответ.