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Posted 7 сентября 2017, 06:30

Published 7 сентября 2017, 06:30

Modified 24 декабря, 18:37

Updated 24 декабря, 18:37

«Мост дружбы» установят на пермской эспланаде

7 сентября 2017, 06:30
По новому арт-объекту сможет пройти любой желающий.

Открытие «Моста дружбы», посвященного 10-летию побратимских отношений Перми и Дуйсбурга, назначено на 8 сентября. Арт-объект установят на площади перед Театром-Театром.

Над его созданием работали 14 пермских кузнецов. В длину мост составляет 5 м, в ширину — 1,5 м. По его сторонам изображено множество достопримечательностей двух городов-побратимов. Среди них Музей Кюпперсмюле, Музей современного искусства, Парк «Дуйсбург — Норд», Железнодорожный мост «Дуйсбург — Хохфельд», Мост Солидарности, Гавань Дуйсбурга, Камский мост, ротонда, Пермская художественная галерея, Пермский театр оперы и балета.

В администрации Перми отметили, что новый арт-объект станет финальной точкой пешеходного маршрута «Зеленая линия» — экскурсии по достопримечательностям Перми. По мосту сможет пройти любой желающий.

#Общество
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