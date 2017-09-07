«Мост дружбы» установят на пермской эспланаде

Над его созданием работали 14 пермских кузнецов. В длину мост составляет 5 м, в ширину — 1,5 м. По его сторонам изображено множество достопримечательностей двух городов-побратимов. Среди них Музей Кюпперсмюле, Музей современного искусства, Парк «Дуйсбург — Норд», Железнодорожный мост «Дуйсбург — Хохфельд», Мост Солидарности, Гавань Дуйсбурга, Камский мост, ротонда, Пермская художественная галерея, Пермский театр оперы и балета.