Таксист-педофил из Перми просит обжаловать пожизненное

Posted 7 сентября 2017, 10:40
Published 7 сентября 2017, 10:40
Modified 2 марта 2023, 14:43
Updated 2 марта 2023, 14:43
Таксист из Перми, который получил пожизненный срок за изнасилование и убийство 9-летней школьницы, решил обжаловать приговор. Апелляцию в Верховный суд РФ 46-летний осужденный подал на этой неделе.
Жуткий инцидент произошел днем 2 марта. Мужчина во время работы в такси похитил 9-летнюю школьницу, которая возвращалась домой. Злоумышленник вывез её в безлюдное место правобережной части города, где в автомобиле изнасиловал ее, а после чего убил. Тело он спрятал в снегу в 75 километрах от краевого центра.
3 марта 2017 года злоумышленник был задержан и заключен под стражу. На его след удалось выйти благодаря записям с камер наружного наблюдения. В ходе обыска квартиры и машины подозреваемого правоохранительные органы обнаружили доказательства его причастности к преступлению. Во время допроса он рассказал как убил девочку и показал место, где зарыл тело.
Пермский краевой суд приговорил педофила к пожизненному заключению в колонии особого режима. Осужденный заявил, что раскаивается и готов даже на химическую кастрацию, только бы не проводить до конца жизни в тюрьме.