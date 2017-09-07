Таксист-педофил из Перми просит обжаловать пожизненное

3 марта 2017 года злоумышленник был задержан и заключен под стражу. На его след удалось выйти благодаря записям с камер наружного наблюдения. В ходе обыска квартиры и машины подозреваемого правоохранительные органы обнаружили доказательства его причастности к преступлению. Во время допроса он рассказал как убил девочку и показал место, где зарыл тело.