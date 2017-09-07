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Posted 7 сентября 2017, 10:40

Published 7 сентября 2017, 10:40

Modified 2 марта 2023, 14:43

Updated 2 марта 2023, 14:43

Таксист-педофил из Перми просит обжаловать пожизненное

Таксист-педофил из Перми просит обжаловать пожизненное

7 сентября 2017, 10:40
Фото: Properm.ru.
Он не согласен с решением суда.

Таксист из Перми, который получил пожизненный срок за изнасилование и убийство 9-летней школьницы, решил обжаловать приговор. Апелляцию в Верховный суд РФ 46-летний осужденный подал на этой неделе.

Жуткий инцидент произошел днем 2 марта. Мужчина во время работы в такси похитил 9-летнюю школьницу, которая возвращалась домой. Злоумышленник вывез её в безлюдное место правобережной части города, где в автомобиле изнасиловал ее, а после чего убил. Тело он спрятал в снегу в 75 километрах от краевого центра.

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3 марта 2017 года злоумышленник был задержан и заключен под стражу. На его след удалось выйти благодаря записям с камер наружного наблюдения. В ходе обыска квартиры и машины подозреваемого правоохранительные органы обнаружили доказательства его причастности к преступлению. Во время допроса он рассказал как убил девочку и показал место, где зарыл тело.

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Пермский краевой суд приговорил педофила к пожизненному заключению в колонии особого режима. Осужденный заявил, что раскаивается и готов даже на химическую кастрацию, только бы не проводить до конца жизни в тюрьме.

#Происшествия#Суд#Апелляция
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