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Posted 8 сентября 2017, 10:07

Published 8 сентября 2017, 10:07

Modified 24 декабря, 18:38

Updated 24 декабря, 18:38

«Митингуем, а результата нет». Обманутые дольщики и пайщики в последний раз собрались на улицах Перми

«Митингуем, а результата нет». Обманутые дольщики и пайщики в последний раз собрались на улицах Перми

8 сентября 2017, 10:07
Фото: Ирина Молокотина для Properm.ru.
Сюжет
Обманутые дольщики
7 сентября в саду 250-летия Перми вновь собрались обманутые дольщики и пайщики. Текущий митинг проходит не для подписания резолюции и сбора подписей, а чтобы отметить, сколько людей пришло на мероприятие. По словам организаторов, собралось около 350 человек — больше, чем месяц назад.

На прошлом собрании участники заявляли, что после выборов губернатора Пермского края им вряд ли разрешат митинговать. «10 сентября будем устраивать одиночные пикеты», — рассказала активистка Юлия Гельбич.

Сейчас же обманутые дольщики и пайщики находятся в отчаянии. С каждым разом на митинг приходит все меньше и меньше людей. По словам организаторов, люди просто опустили руки, у многих уже нет сил бороться за свои квартиры.

Наталья Трушникова, лидер инициативной группы обманутых дольщиков Первого пермского микрорайона:— Я не знаю, каким образом мы будем добиваться того, чтобы пайщики могли рассчитывать на какую-то помощь. С 1 января 2018 года, может быть введен и будет принять законопроект, который регламентирует субсидии для дольщиков. К сожалению, пайщиков там нет. Соответственно, нужно делать что-то еще.


Пока Наталья произносит речь, начинают «подтягиваться» дольщики и пайщики из 17 объектов. Сред них Первый пермский микрорайон, ЖСК «Дом на Норильской», ЖК «Пермские высоты», ЖК «Верба».

«Что касается Первого пермского микрорайона. В ближайшие месяцы вам предложили два выхода: это создание ЖСК или торги», — говорит Наталья. — «На самом деле я не вижу положительного выхода при всех тех обещаниях, которые на сегодня нам давали. На сегодняшний день, по-моему, мы ничего не добились. Если я ошибаюсь — молчите, если я права, то кричите: «Да!».

В толпе раздается громкое согласие.

«Собирать митинги мы, скорее всего, больше не будем. Количество народа уменьшается с каждым разом, — тяжело вздыхает Наталья Трушникова. — Встает вопрос, что мы будем делать? Бросать все на том этапе, до которого мы дошли, я считаю, глупо».

Следующей берет слово обманутая пайщица ЖСК «Дом на Норильской» Юлия Гельбич. Именно она полтора месяца назад установила палатку в районе брошенной стройки ее дома, чтобы привлечь внимание властей. Тогда девушку забрали в отделение полиции, но обвинения не выдвинули.

Чтобы разрядить атмосферу активистка представила песню, собственного сочинения, которая рассказывает о проблемах дольщиков и пайщиков.

Текст песни Юлия вместе с другими активистами исполнила от лица работников Общественной палаты, пороги которой они почти каждый день обивают, чтобы получить помощь, но безуспешно.

«Я думаю, что те, кто были в общественной палате, нас поймут. Нам говорят все то же самое, только другим языком», — рассказывает обманутая пайщица.

К микрофону подходит обманутый пайщик ЖК «Пермские высоты» Евгений Попов. Он начинает речь с несогласия со словами Натальи.

«Мы на самом деле много добились за это время. У нас появились инициативные группы, есть так или иначе намеки на светлое будущее. Митинги дают резонанс», — говорит мужчина.

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Далее берет слово обманутая дольщица «Триумф-Квартала». Она рассказывает, что обратилась в нытвенскую опеку и попросила о помощи, однако вместо этого ей пригрозили судом.

«Вы ребенка не обеспечили жильем», — сказали они мне. Может нам всем тогда собраться и оставить им своих детей? Пусть водятся», — возмущается пожилая женщина.

Свое слово сказали и инвалиды, которые также остались без жилья. Некоторые призывают не отчаиваться и требовать свое жилье дальше. Другие же считают, что проблема никогда не решится.

«Я инвалид с детства и по судам столько хожу. Мы не воровали денег, мы вложили личные накопления. Мы честно работали и отдали свои деньги, — громко кричит обманутая дольщица Первого Пермского микрорайона. — «Я по 15 тысяч плачу за несуществующую квартиру».

В заключении митинга Наталья Трушникова поблагодарила всех за присутствие. На вопрос корреспондента Properm.ru почему они планируют прекратить митинги она ответила, что сейчас происходят внешние проблемы, которые препятствуют организациям этих мероприятий.

«Сами видите, мы митингуем, а результата нет. На сегодняшний день я могу отметить единственный момент, на «Первом Пермском микрорайоне» провели экспертизу, созданы рабочие группы на площадках общественной палаты, ОНФ, но на мой взгляд они все не работают», — пояснила организатор митинга.

Анастасия Вдовкина для Properm.ru
Фото: Ирина Молокотина
#Спецпроекты#Общество#Обманутые дольщики#Протест
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