«Митингуем, а результата нет». Обманутые дольщики и пайщики в последний раз собрались на улицах Перми

«Что касается Первого пермского микрорайона. В ближайшие месяцы вам предложили два выхода: это создание ЖСК или торги», — говорит Наталья. — «На самом деле я не вижу положительного выхода при всех тех обещаниях, которые на сегодня нам давали. На сегодняшний день, по-моему, мы ничего не добились. Если я ошибаюсь — молчите, если я права, то кричите: «Да!».