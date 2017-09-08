Журналисты выяснили, какой из российских грузоперевозчиков работает лучше

Так, отправка через СДЭК заняла 20 минут, однако менеджеры предупредили, что сам груз поедет на место только завтра, тем самым срок доставки увеличивается на один день. Стоимость доставки посылки — 330 рублей. В DPD уточнили стоимость груза, предложили его застраховать, однако после оформления, пришлось отнести посылку на склад, получить накладную и вернуться для ее оплаты. Потерянное время уравняла самая низкая стоимость — 224 рубля.