Журналисты выяснили, какой из российских грузоперевозчиков работает лучше

Posted 8 сентября 2017, 08:00
Published 8 сентября 2017, 08:00
Modified 2 марта 2023, 14:43
Updated 2 марта 2023, 14:43
Журналисты издания «Комсомольская правда» решили сравнить качество услуг автомобильных грузоперевозчиков накануне 1 сентября, когда особенно повышается трафик перевозок. Для этого они отправили несколько посылок из Москвы в Тулу, а также из Владимира и Рязани в Москву.
Для эксперимента авторы статьи выбрали DPD, СДЭК, «Деловые Линии», «Главдоставка». Среди критериев, по которым оценивался перевозчик были выбраны следующие: скорость доставки, стоимость, сервис отправки и оформления, возможность страхования груза, безопасность в пути, удобство расположения терминалов. По маршруту Москва-Тула стоимость доставки одной и той же коробки с учебниками у разных компаний колеблется от 224 до 590 рублей.
Так, отправка через СДЭК заняла 20 минут, однако менеджеры предупредили, что сам груз поедет на место только завтра, тем самым срок доставки увеличивается на один день. Стоимость доставки посылки — 330 рублей. В DPD уточнили стоимость груза, предложили его застраховать, однако после оформления, пришлось отнести посылку на склад, получить накладную и вернуться для ее оплаты. Потерянное время уравняла самая низкая стоимость — 224 рубля.
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