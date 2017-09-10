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Posted 10 сентября 2017, 11:43

Published 10 сентября 2017, 11:43

Modified 1 марта 2023, 18:51

Updated 1 марта 2023, 18:51

В Пермском крае цистерна грузового поезда сошла с рельсов

10 сентября 2017, 11:43
Происшествие случилось ночью около поселка Кукуштан.

В час ночи по местному времени 10 сентября поступило спасателям поступило сообщение, что в Пермском муниципальном районе на железнодорожном перегоне Юг — Кукуштан, на 1487 км Свердловской железной дороги, произошел сход порожней вагон-цистерны с путей.

На месте происшествия работал восстановительный поезд. Всего для ликвидации происшествия задействовано 18 человек и 5 единиц техники, в том числе от МЧС 3 человека и 1 единица техники.

Погибших и пострадавших нет. По информации диспетчера Свердловской ж/д задержки поездов нет.

Через 3 часа 50 минут аварийно-восстановительные работы были завершены, состав продолжил следование по маршруту.

#Происшествия#Происшествие#Поезд
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