В Пермском крае цистерна грузового поезда сошла с рельсов

Posted 10 сентября 2017, 11:43
Published 10 сентября 2017, 11:43
Modified 1 марта 2023, 18:51
Updated 1 марта 2023, 18:51
В час ночи по местному времени 10 сентября поступило спасателям поступило сообщение, что в Пермском муниципальном районе на железнодорожном перегоне Юг — Кукуштан, на 1487 км Свердловской железной дороги, произошел сход порожней вагон-цистерны с путей.
На месте происшествия работал восстановительный поезд. Всего для ликвидации происшествия задействовано 18 человек и 5 единиц техники, в том числе от МЧС 3 человека и 1 единица техники.
Погибших и пострадавших нет. По информации диспетчера Свердловской ж/д задержки поездов нет.
Через 3 часа 50 минут аварийно-восстановительные работы были завершены, состав продолжил следование по маршруту.