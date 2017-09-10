Явка высокая, нарушений нет. Избирком Пермского края подвел промежуточные итоги выборов

«На текущий момент каких-либо жалоб, которые могли бы повлиять на результаты выборов у нас нет. Однако есть достаточно большое обращение граждан на «горячую линию», но все они касаются просьб разьяснить порядок голосования и не более того», — сказал председатель Избирательной комиссии.