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Posted 10 сентября 2017, 16:40

Published 10 сентября 2017, 16:40

Modified 24 декабря, 18:37

Updated 24 декабря, 18:37

Явка высокая, нарушений нет. Избирком Пермского края подвел промежуточные итоги выборов

10 сентября 2017, 16:40

«С точки зрения явки выборы состоялись», — сообщил журналистам председатель Избирательной комиссии Пермского края Игорь Вагин. По состоянию на 20:00 часов явка на избирательные участки составила около 40%. Это на 5% больше чем на выбора в Законодательное собрание в 2016 году.

«Поскольку у нас еще есть время, до конца голосования, я думаю, что явка будет еще выше. Несмотря на погодные условия мы фиксируем высокую активность избирателей. Особенно приятно отметить активность молодых избирателей», — отметил Вагин.

Также руководитель избирательной комиссии прокомментировал заявление о нарушениях и подвозах к избирательным участкам.

Игорь Вагин, председатель Избирательной комиссии Пермского края: — На сегодняшний момент у нас около пяти обращений в органы внутренних дел и несколько обращений в территориальные и участковые избирательные комиссии. Прежде всего они связаны с соблюдением прав журналистов и наблюдателей. Но не один факт из заявленных не подтвердился.

По словам Вагина, специалисты избиркома и правоохранительных органов не нашли подтверждения жалобам о «подвозах». Нарушений нет.

«На текущий момент каких-либо жалоб, которые могли бы повлиять на результаты выборов у нас нет. Однако есть достаточно большое обращение граждан на «горячую линию», но все они касаются просьб разьяснить порядок голосования и не более того», — сказал председатель Избирательной комиссии.

#Общество
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