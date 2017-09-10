Явка высокая, нарушений нет. Избирком Пермского края подвел промежуточные итоги выборов

Posted 10 сентября 2017, 16:40
Published 10 сентября 2017, 16:40
Modified 24 декабря, 18:37
Updated 24 декабря, 18:37
«С точки зрения явки выборы состоялись», — сообщил журналистам председатель Избирательной комиссии Пермского края Игорь Вагин. По состоянию на 20:00 часов явка на избирательные участки составила около 40%. Это на 5% больше чем на выбора в Законодательное собрание в 2016 году.
«Поскольку у нас еще есть время, до конца голосования, я думаю, что явка будет еще выше. Несмотря на погодные условия мы фиксируем высокую активность избирателей. Особенно приятно отметить активность молодых избирателей», — отметил Вагин.
Также руководитель избирательной комиссии прокомментировал заявление о нарушениях и подвозах к избирательным участкам.
По словам Вагина, специалисты избиркома и правоохранительных органов не нашли подтверждения жалобам о «подвозах». Нарушений нет.
«На текущий момент каких-либо жалоб, которые могли бы повлиять на результаты выборов у нас нет. Однако есть достаточно большое обращение граждан на «горячую линию», но все они касаются просьб разьяснить порядок голосования и не более того», — сказал председатель Избирательной комиссии.