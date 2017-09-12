Приставы выявили должника с несколькими паспортами и водительскими удостоверениями

Первый раз замена документа потребовалась в 2004 году в связи с обменом паспорта гражданина СССР, затем паспорт дважды менялся в 2008 году в связи с утратой и сменой фамилии. В 2009 году мужчина вновь подал заявление об утери паспорта, а в 2011 году он вновь сменил фамилию. В 2013 году удостоверение менялось в связи с непригодностью, а в 2014 паспорт также менялся дважды — в связи с достижением гражданином 45-летнего возраста и сменой фамилии. В 2015 году мужчина вновь сменил фамилию и паспорт.