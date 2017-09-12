Приставы выявили должника с несколькими паспортами и водительскими удостоверениями

Posted 12 сентября 2017, 06:25
Published 12 сентября 2017, 06:25
Modified 2 марта 2023, 14:43
Updated 2 марта 2023, 14:43
В Перми приставы и сотрудники ГИБДД выявили должника с несколькими паспортами и водительскими удостоверениями.
Во время еженедельного рейда инспектор ДПС остановил автомобиль Infiniti, за рулем которого находился 48-летний мужчина. Во время проверки документов выяснилось, что ФИО пермяка в водительском удостоверении не соответствует данным в паспорте. Чтобы установить личность водителя инспектор обратился в дежурную часть. Позже выяснилось, что предъявленное водительское удостоверение числится как утраченное, на основании чего водителю заменили права.
К делу подключились судебные приставы. Они выяснили, что мужчина проходит по базе как должник по кредиту в размере 1 млн рублей за автомобиль Infiniti. Прибывший на место служитель Фемиды осмотрел транспортное средство и выяснил, что, несмотря на схожесть марок, оно не является залоговым.
После многочисленных вопросов госслужащих, должник признался, что у него на руках имеется несколько паспортов и водительских удостоверений, которые он получил, когда менял фамилию. Выяснилось, что мужчина менял паспорт 8 раз.
Первый раз замена документа потребовалась в 2004 году в связи с обменом паспорта гражданина СССР, затем паспорт дважды менялся в 2008 году в связи с утратой и сменой фамилии. В 2009 году мужчина вновь подал заявление об утери паспорта, а в 2011 году он вновь сменил фамилию. В 2013 году удостоверение менялось в связи с непригодностью, а в 2014 паспорт также менялся дважды — в связи с достижением гражданином 45-летнего возраста и сменой фамилии. В 2015 году мужчина вновь сменил фамилию и паспорт.
«За свою богатую биографию мужчина даже сумел побыть однофамильцем действующего президента США. При этом, как показала проверка, последний выданный гражданину паспорт также оказался недействительным: в документе отсутствовало несколько страниц с информацией о месте прописки и ранее выданных паспортах», — сообщили в пресс-службе УФССП по Пермскому краю.
После проверки всех «личностей» мужчины госслужащие установили, что под другими фамилиями он также фигурирует в базе как должник. В отношение мужчины возбудили исполнительные производства о взыскании кредиторской задолженности и штрафов ГИБДД на общую сумму около 1,5 млн рублей. Также судебные приставы арестовали иномарку должника, а залоговый автомобиль передали кредитной организации. В случае, если мужчина не оплатит долги, машины продадут для погашения задолженности.