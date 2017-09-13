XVII фестиваль «Флаэртиана» станет самым крупным за всю историю

Павел Печенкин отметил, что у развития кинематографа в Прикамье появилось оптимистичное будущее. «На пост губернатора пришел новый человек с новой командой, Максим Решетников. На первой встрече Совета по культуре при губернаторе пришедшие говорили, в том числе и про кино, а Максим Геннадьевич тогда произнёс слово «рибейт». Это было, конечно, очень свежо. Рибейт — возврат части денег при производстве игрового и документального кино из бюджета Пермского края тем группам, которые работают на территории региона. Это стимулирование малого бизнеса на съёмки в регионе. Мы давно говорим о рибейте, и слышать это из уст нового главы региона было важно. Ведь при пермской природе, красоте и количестве молодых людей, которые хотят работать в кино, думаю, рибейт должен оправдать себя», — считает президент фестиваля.