XVII фестиваль «Флаэртиана» станет самым крупным за всю историю

Posted 13 сентября 2017, 11:05
Published 13 сентября 2017, 11:05
Modified 2 марта 2023, 14:43
Updated 2 марта 2023, 14:43
15 сентября в Перми откроется международный фестиваль документальных фильмов «Флаэртиана». В программе мероприятия картины лучших кинематографистов мира. Президент фестиваля Павел Печенкин считает, что в этом году он станет самым масштабным за всю историю. Ожидается, что на фестиваль придет до 20 тыс. зрителей.
Павел Печенкин отметил, что у развития кинематографа в Прикамье появилось оптимистичное будущее. «На пост губернатора пришел новый человек с новой командой, Максим Решетников. На первой встрече Совета по культуре при губернаторе пришедшие говорили, в том числе и про кино, а Максим Геннадьевич тогда произнёс слово «рибейт». Это было, конечно, очень свежо. Рибейт — возврат части денег при производстве игрового и документального кино из бюджета Пермского края тем группам, которые работают на территории региона. Это стимулирование малого бизнеса на съёмки в регионе. Мы давно говорим о рибейте, и слышать это из уст нового главы региона было важно. Ведь при пермской природе, красоте и количестве молодых людей, которые хотят работать в кино, думаю, рибейт должен оправдать себя», — считает президент фестиваля.
Также в рамках проекта «ВУЗ-Флаэртиана» в пермском университете откроется кинотеатр «Ступени». Желающие смогут бесплатно посмотреть документальное кино в течение всех дней фестиваля. Кроме того, 15 сентября университет организует показ двух фильмов под открытым небом на территории кампуса.
17 международный фестиваль документального кино «Флаэртиана» пройдет с 15 по 21 сентября в рамках Большого летнего фестиваля «Пермский период. Новое время», инициированного главой Прикамья Максимом Решетниковым. Председателем мероприятия станет пермский писатель, историк, сценарист Леонид Юзефович.