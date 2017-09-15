На перегоне «Бахаревка – Пермь-II» под колесами поезда погиб мужчина

Установлено, что мужчина, 1965 года рождения, на пешеходном переходе через железнодорожные пути на запрещающий сигнал начал перебегать пути в районе остановочной площадки «1436 км» перегона «Бахаревка – Пермь-2» перед приближающимся грузовым поездом. Машинист состава подавал сигнал большой громкости и незамедлительно применял экстренное торможение. Однако наезд предотвратить не удалось. В результате мужчина получил травмы и скончался.