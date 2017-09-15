На перегоне «Бахаревка – Пермь-II» под колесами поезда погиб мужчина

Posted 15 сентября 2017, 05:58
Published 15 сентября 2017, 05:58
Modified 2 марта 2023, 14:43
Updated 2 марта 2023, 14:43
Вчера, 14 сентября, в линейный отдел МВД России на транспорте от дежурной по станции Пермь-2 поступило сообщение, что на перегоне «Бахаревка – Пермь-2» (1436 км) был травмирован мужчина, который перебегал железнодорожные пути перед грузовым поездом.
Установлено, что мужчина, 1965 года рождения, на пешеходном переходе через железнодорожные пути на запрещающий сигнал начал перебегать пути в районе остановочной площадки «1436 км» перегона «Бахаревка – Пермь-2» перед приближающимся грузовым поездом. Машинист состава подавал сигнал большой громкости и незамедлительно применял экстренное торможение. Однако наезд предотвратить не удалось. В результате мужчина получил травмы и скончался.
На данный момент транспортными полицейскими был проведен осмотр места происшествия, опрошены работники локомотивной бригады и свидетели происшествия.