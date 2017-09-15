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Posted 15 сентября 2017, 05:58

Published 15 сентября 2017, 05:58

Modified 2 марта 2023, 14:43

Updated 2 марта 2023, 14:43

На перегоне «Бахаревка – Пермь-II» под колесами поезда погиб мужчина

15 сентября 2017, 05:58

Вчера, 14 сентября, в линейный отдел МВД России на транспорте от дежурной по станции Пермь-2 поступило сообщение, что на перегоне «Бахаревка – Пермь-2» (1436 км) был травмирован мужчина, который перебегал железнодорожные пути перед грузовым поездом.

Установлено, что мужчина, 1965 года рождения, на пешеходном переходе через железнодорожные пути на запрещающий сигнал начал перебегать пути в районе остановочной площадки «1436 км» перегона «Бахаревка – Пермь-2» перед приближающимся грузовым поездом. Машинист состава подавал сигнал большой громкости и незамедлительно применял экстренное торможение. Однако наезд предотвратить не удалось. В результате мужчина получил травмы и скончался.

На данный момент транспортными полицейскими был проведен осмотр места происшествия, опрошены работники локомотивной бригады и свидетели происшествия.

#Происшествия
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