Сбербанк запускает 10% СПАСИБО по кредитным картам для всех кафе и ресторанов

«Мы стараемся сделать использование наших кредитных карт не только удобным, но и выгодным. Акция позволит получать повышенные СПАСИБО до 10%. Обменять их можно на билеты любых авиакомпаний, билеты на концерты, покупки в магазинах и интернет-магазинах и многое другое, – комментирует исполнительный директор по развитию кредитных карт дивизиона «Занять и Сберегать» Игорь Ковалев. – Чтобы оформить карту, нужен только паспорт, справка о подтверждении доходов не требуется. Для клиентов, у которых есть предодобренное предложение, годовое обслуживание по стандартным и золотым картам будет бесплатным в течение срока действия кредитной карты, для всех остальных клиентов бесплатным будет первый год обслуживания».