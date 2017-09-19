properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 сентября 2017, 10:10

Published 19 сентября 2017, 10:10

Modified 1 марта 2023, 18:41

Updated 1 марта 2023, 18:41

Сбербанк запускает 10% СПАСИБО по кредитным картам для всех кафе и ресторанов

19 сентября 2017, 10:10

Сбербанк запускает акцию с повышенными бонусами СПАСИБО по кредитным картам. По всем кредитным картам MasterCard уровня Standard и Gold, которые будут оформлены с 18 сентября по 30 ноября текущего года, Сбербанк начисляет 10% бонусов СПАСИБО при оплате во всех кафе и ресторанах. Повышенное начисление продлится до конца апреля 2018 года.

«Мы стараемся сделать использование наших кредитных карт не только удобным, но и выгодным. Акция позволит получать повышенные СПАСИБО до 10%. Обменять их можно на билеты любых авиакомпаний, билеты на концерты, покупки в магазинах и интернет-магазинах и многое другое, – комментирует исполнительный директор по развитию кредитных карт дивизиона «Занять и Сберегать» Игорь Ковалев. – Чтобы оформить карту, нужен только паспорт, справка о подтверждении доходов не требуется. Для клиентов, у которых есть предодобренное предложение, годовое обслуживание по стандартным и золотым картам будет бесплатным в течение срока действия кредитной карты, для всех остальных клиентов бесплатным будет первый год обслуживания».

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика