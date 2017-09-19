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Posted 19 сентября 2017, 07:56

Published 19 сентября 2017, 07:56

Modified 24 декабря, 18:38

Updated 24 декабря, 18:38

Заксобрание заплатит почти 2,5 млн рублей за освещение своей деятельности на ТВ

19 сентября 2017, 07:56
Сюжет
Госзакупки
В апреле текущего года краевой парламент уже объявлял похожий аукцион. Тогда сумма контракта составляла 6,7 млн рублей.

Законодательное собрание Пермского края готово выделить из краевого бюджета 2 млн 492 тыс. рублей на информирование населения о своей деятельности в телевизионных СМИ. Соответствующий электронный аукцион появился на портале госзакупок.

Согласно техническому заданию, общий объем эфирного времени должен составлять 12 750 секунд. За указанную плату исполнитель должен создать и выпустить в эфир телеканал аналитическую видеорубрику, студийную диалоговую программу, информационные сюжеты в новостях и сложнопостроенную телепрограмму с использованием передвижной телевизионной станции.

Вещание телепрограмм и видеосюжетов должно охватывать не меньше 90% районов Пермского края, в том числе Пермь. Аукцион назначен на 29 сентября. Услуги должны оказываться до 15 декабря 2017 года.

В апреле текущего года Заксобрание уже объявляло похожий аукцион. Тогда сумма контракта составляла 6,7 млн рублей.

#Политика#Госзакупки#Заксобрание#Законодательное собрание#Зс
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