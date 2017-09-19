Заксобрание заплатит почти 2,5 млн рублей за освещение своей деятельности на ТВ

Posted 19 сентября 2017, 07:56
Published 19 сентября 2017, 07:56
Modified 24 декабря, 18:38
Updated 24 декабря, 18:38
Законодательное собрание Пермского края готово выделить из краевого бюджета 2 млн 492 тыс. рублей на информирование населения о своей деятельности в телевизионных СМИ. Соответствующий электронный аукцион появился на портале госзакупок.
Согласно техническому заданию, общий объем эфирного времени должен составлять 12 750 секунд. За указанную плату исполнитель должен создать и выпустить в эфир телеканал аналитическую видеорубрику, студийную диалоговую программу, информационные сюжеты в новостях и сложнопостроенную телепрограмму с использованием передвижной телевизионной станции.
Вещание телепрограмм и видеосюжетов должно охватывать не меньше 90% районов Пермского края, в том числе Пермь. Аукцион назначен на 29 сентября. Услуги должны оказываться до 15 декабря 2017 года.
В апреле текущего года Заксобрание уже объявляло похожий аукцион. Тогда сумма контракта составляла 6,7 млн рублей.