Мэрия Перми сравнила встречу с Алексеем Навальным с митингом ЛГБТ*

«Вчера администрация ссылалась на видеоролики, в которых, по их мнению, Навальный призывал к антиконституционным действиям. А также, на административное дело, в котором Московский городской суд вынес решение в отношении гражданина с инициалами А.А. Н. (Такие же, как у Навального — прим. Properm.ru). Только этого человека звали Николай Алексеев — лидер российского гей-прайда, который хотел заявить митинг ЛГБТ-сообщества», — отметил Бобров.