Мэрия Перми сравнила встречу с Алексеем Навальным с митингом ЛГБТ*

Posted 20 сентября 2017,, 13:07
Published 20 сентября 2017,, 13:07
Modified Сегодня, 11:20
Updated Сегодня, 11:20
На заседании, которое прошло сегодня, 20 сентября, в Ленинском районном суде заявитель Юрий Бобров и его представитель Георгий Шабанов ходатайствовали об изменении иска. В частности, Бобров отметил, что теперь их претензия относится только к последнему абзацу ответа мэрии, где им предлагают «устранить цели запланированного мероприятия не соответствующие положениям конституции РФ». Суд, получив уточнения, принял решение перенести заседание на 21 сентября.
* Движение признано экстремистским в России.
После 10-минутного заседания, заявитель рассказал, что они рассмотрели отзыв, поданный ответчиком в суде, и нашли «бомбу»:
«Вчера администрация ссылалась на видеоролики, в которых, по их мнению, Навальный призывал к антиконституционным действиям. А также, на административное дело, в котором Московский городской суд вынес решение в отношении гражданина с инициалами А.А. Н. (Такие же, как у Навального — прим. Properm.ru). Только этого человека звали Николай Алексеев — лидер российского гей-прайда, который хотел заявить митинг ЛГБТ-сообщества», — отметил Бобров.
Согласно законодательству РФ, если цели запланированного публичного мероприятия и формы его проведения не соответствуют положениям Конституции РФ, то администрация вправе отказать организаторам митинга. «Гей пропаганда запрещена, согласно поправкам внесенным Милоновым», — объяснил решение мосгорсуда Шабанов.
«Таким образом пермская мэрия не нашла ничего лучше, чем назвать Навального неконституционным, сославшись на это (административное дело Алексеева — прим. Properm.ru). Мне было бы интересно, как ответчик проводил аналогии между пропагандой нормальности нетрадиционной сексуальной ориентации с политическими платформами Навального», — подытожил Бобров.
Судебный спор продолжится завтра в 15:00. Подробный репортаж о том, как проходят заседания читайте позднее на Properm.ru.