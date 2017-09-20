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Posted 20 сентября 2017,, 13:07

Published 20 сентября 2017,, 13:07

Modified Сегодня, 11:20

Updated Сегодня, 11:20

Мэрия Перми сравнила встречу с Алексеем Навальным с митингом ЛГБТ*

Мэрия Перми сравнила встречу с Алексеем Навальным с митингом ЛГБТ*

20 сентября 2017, 13:07
Фото: Виктор Михалев для Properm.ru
В Перми продолжается суд между сторонниками Алексея Навального и городской администрацией.

На заседании, которое прошло сегодня, 20 сентября, в Ленинском районном суде заявитель Юрий Бобров и его представитель Георгий Шабанов ходатайствовали об изменении иска. В частности, Бобров отметил, что теперь их претензия относится только к последнему абзацу ответа мэрии, где им предлагают «устранить цели запланированного мероприятия не соответствующие положениям конституции РФ». Суд, получив уточнения, принял решение перенести заседание на 21 сентября.

* Движение признано экстремистским в России.

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После 10-минутного заседания, заявитель рассказал, что они рассмотрели отзыв, поданный ответчиком в суде, и нашли «бомбу»:

«Вчера администрация ссылалась на видеоролики, в которых, по их мнению, Навальный призывал к антиконституционным действиям. А также, на административное дело, в котором Московский городской суд вынес решение в отношении гражданина с инициалами А.А. Н. (Такие же, как у Навального — прим. Properm.ru). Только этого человека звали Николай Алексеев — лидер российского гей-прайда, который хотел заявить митинг ЛГБТ-сообщества», — отметил Бобров.

Согласно законодательству РФ, если цели запланированного публичного мероприятия и формы его проведения не соответствуют положениям Конституции РФ, то администрация вправе отказать организаторам митинга. «Гей пропаганда запрещена, согласно поправкам внесенным Милоновым», — объяснил решение мосгорсуда Шабанов.

«Таким образом пермская мэрия не нашла ничего лучше, чем назвать Навального неконституционным, сославшись на это (административное дело Алексеева — прим. Properm.ru). Мне было бы интересно, как ответчик проводил аналогии между пропагандой нормальности нетрадиционной сексуальной ориентации с политическими платформами Навального», — подытожил Бобров.

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Судебный спор продолжится завтра в 15:00. Подробный репортаж о том, как проходят заседания читайте позднее на Properm.ru.

#Общество#Навальный
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