«ПАРМА» в предстоящем сезоне: «Ждите вкусной игры»

Posted 20 сентября 2017, 10:39
Published 20 сентября 2017, 10:39
Modified 24 декабря, 18:40
Updated 24 декабря, 18:40
Действительно, хорошего было мало, но есть и положительные моменты. В феврале «ПАРМА» выиграла бронзу Кубка России, обыграв БК «ТЕМП-СУМЗ-УГМК» из Ревды, а первая и единственная победа нашего клуба в рамках чемпионата Единой лиги ВТБ состоялась в апреле 2017 года. Пермяки смогли обыграть белорусский БК «Цмоки-Минск».
Зато стали лучшими по посещаемости и доказали, что Пермь — столица баскетбола! Так, 13 апреля мы встретились с лучшей командой Европы — московским ЦСКА. Игра против чемпиона Европы стала самым посещаемым матчем лиги в этом сезоне. Посмотреть на противостояние «ПАРМЫ» и «ЦСКА» пришли 7316 человек.
Мы увидели на что способны легионеры. В первой половине сезона на площадке зажигал Данило Анджушич. Правда, потом его приметил в казанский «УНИКС» и переманил.
«Участие в самом сильном турнире — стало событием. Мы шли к этому с 2012 года, и, несмотря на плохой результат, мы получили опыт. Для того, чтобы он был хотя бы удовлетворительным, в графе «победы» должна стоять цифра «5», — отметил Александр Башминов.
Новый сезон для «ПАРМЫ» в Единой лиге ВТБ мог и не случиться, поскольку не хватало средств для заявки. К счастью, клубу удалось найти дополнительное финансирование из бюджета города.
Начнем с грустного. В июне текущего года «ПАРМУ» покинул тренер Владимир Полуянов. Он продолжил тренерскую карьеру в БК «Уралмаш» (Екатеринбург), выступающем в третьем дивизионе Суперлиги. Полуянов является самым титулованным баскетбольным тренером в российской истории.
В июне текущего года на пост главного тренера пермского клуба пригласили молодого латвийского тренера Николайса Мазурса. Он перешел в «ПАРМУ» из казанского «УНИКСА». Контракт рассчитан на 3 года по схеме 1+2. В тренерстве Мазурсу помогают Вениамин Анисимов и Вячеслав Шушаков.
В рамках предсезонного турнира «ПАРМА» выиграла у двух команд-участниц Единой лиги ВТБ: эстонского клуба «Калев/Крамо» и латышской команды ВЭФ. Всего в активе наших баскетболистов 8 побед и кубок LOC Cup 2017. По итогам турнира лучшим игроком в составе нашей команды был признан Иван Ухов, а Коди Миллер-Макинтайер получил награду «Лучший игрок финального матча».
Николайс Мазурс отметил, что предсезонный турнир стал очень полезным для пермской команды.
«С каждым новым матчем мы добавляли в разных компонентах игры. В финале против ВЭФа вся команда вышла с отличным настроем и была заряжена только на победу. За счет агрессивной защиты мы контролировали ход встречи. Команда прогрессирует с каждой игрой, но нужно не останавливаться на этом и продолжать работать дальше, если мы хотим быть успешными в сезоне!», — сообщил тренер.
15 сентября БК «ПАРМА» вернулась в Пермь с предсезонных сборов и продолжила подготовку к дебюту в Кубке Европы. В этот же день в рамках медиа-дня болельщики и средства массовой информации познакомились с новыми членами команды, за исключением Яника Морейры, и узнали о задачах в предстоящем сезоне. Игроки позировали для постеров и отвечали на вопросы присутствующих.
Николайс Мазурс перечислил всех присутствующих новичков и кратко обозначил их задачи в команде.
«Коди Миллер будет главным шеф-поваром команды (смеется). Ждите от него вкусной игры. Фрэнк Гейнс будет очень быстрым. Вы его даже не увидите. Трэ у нас самый молодой. Алексей будет ждать, когда надо «выстрелить», его главная задача с одного «выстрела» попадать в цель. Артем будет добавлять эмоций на поле, помогать нам своей активностью. Андрейс просто хороший парень и наш латвийский друг», — представил тренер команды.
Защитник Сергей Чернов в новом сезоне вновь занял место капитана команды. Он рассказал, что вместе с остальными игроками настроен серьезно.
«Мы проделали колоссальную работу на сборах и готовились с полной самоотдачей. Думаю, что нас ждет хороший сезон. Будет гораздо больше побед, чем в прошлом. Участие в Еврокубке поможет нам. Если мы пробьемся в групповой этап, то у нас будет гораздо больше игр. Чем больше матчей, тем игра будет становиться лучше», — рассказал игрок.
Состав игроков пополнился несколькими новичками и легионерами. К пермскому клубу присоединились американский защитник Коди Миллер-МакИнтайер, латвийский форвард Андрейс Гражулис, центровой из Анголы Яник Морейра, защитник Алексей Вздыхалкин, форвард Артем Яковенко и американский нападающий Трэ Маклин. В лучших традициях NBA ждем от новичка красивой и результативной игры.
В команде остались Александр Винник, Константин Буланов, Иван Ухов, Николай Жмако и капитан команды — Сергей Чернов.
В новом сезоне пермский клуб ставит перед собой амбициозные цели. Команда уже заявилась в Еврокубки, а в Единой лиге ВТБ задача минимум — попасть в топ-8. И если перед началом прошлого сезона к команде присоединился только Данило Анджушич — то перед новым сезоном, ряды «ПАРМЫ» пополнились сразу пятью легионерами.
Что касается воспитанников в составе, здесь ПАРМА по-прежнему на первом месте среди клубов ВТБ. Еще перед началом сезона Николайс Мазурс отмечал, что будет привлекать в основной состав игроков из молодежки, что позволит в будущем сохранять костяк из наших игроков
Статистика игроков за сезон 2016/2017 под руководством тренера Вячеслава Шушакова.
«Усредненный» игрок стал чуть тяжелее, при этом показатели роста и веса остались такими же с допустимой погрешностью. Показатели точности мы решили не оценивать, поскольку объективные за несколько предсезонных игр получили бы вряд ли. Не изменился и средний возраст игроков — около 25 лет.
Самый возрастной (читаем — опытный) защитник — Алексей Вздыхалкин, 31 год. Самый молодой (читаем — перспективный) Александр Платунов, 20 лет. Среди потенциальных лидеров мы отметили Коди-Миллера, который показал лучшую результативность в предсезонке.
На пресс-конференции в мае этого года гендиректор Александр Башминов заявил, что «ПАРМА» должна выйти в плей-офф Единой Лиги ВТБ. Команда будет играть в Еврокубках, и постарается добыть высокие места. Какие — покажет время.
В августе определился соперник «ПАРМЫ» в Еврокубке Фиба. Им станет македонский клуб «Работнички». Первая встреча состоится 21 сентября в УДС «Молот».
В следующий раунд соревнований выйдет команда, имеющая лучшую разницу забитых и пропущенных очков. В случае успешного выступления в первом квалификационном раунде, следующим соперником «ПАРМЫ» станет французский «Ле Портель».
На вопрос о предстоящем матче главный тренер команды Николайс Мазурс ответил, что пермская команда полностью готова к игре.
«Работнички» это команда Фиба Кубка, а не Евролиги. Есть много хороших опытных игроков. Я думаю, что мы будем готовы к этой игре и команда готова проходить этот этап», — заявил Николайс Мазурс.