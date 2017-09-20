«ПАРМА» в предстоящем сезоне: «Ждите вкусной игры»

«Коди Миллер будет главным шеф-поваром команды (смеется). Ждите от него вкусной игры. Фрэнк Гейнс будет очень быстрым. Вы его даже не увидите. Трэ у нас самый молодой. Алексей будет ждать, когда надо «выстрелить», его главная задача с одного «выстрела» попадать в цель. Артем будет добавлять эмоций на поле, помогать нам своей активностью. Андрейс просто хороший парень и наш латвийский друг», — представил тренер команды.