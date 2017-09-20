Россияне стали чаще проводить летний отпуск дома

Posted 20 сентября 2017, 09:24
Published 20 сентября 2017, 09:24
Modified 2 марта 2023, 14:43
Updated 2 марта 2023, 14:43
В России на 20% увеличилось количество граждан, проводящих летний отпуск дома. Как сообщает «РИА Новости», это выяснили Всероссийский центр общественного мнения (ВЦИОМ).
«Доля тех, кто свободные летние дни проводит дома, растет уже два года подряд: с 13% в 2015 году до 33% в 2017 году. А число отпускников, которые выезжают на дачи, напротив, снижается — с 50% до 35% в 2015–2017 годах», — сообщается в отчете ВЦИОМ.
Всего в этом году отдохнуть в летний период смогли 67% россиян. При этом каждый пятый был вынужден скорректировать свои планы на отпуск. В 40% случаев причиной этому была нехватка денег.