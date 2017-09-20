Россияне стали чаще проводить летний отпуск дома

«Доля тех, кто свободные летние дни проводит дома, растет уже два года подряд: с 13% в 2015 году до 33% в 2017 году. А число отпускников, которые выезжают на дачи, напротив, снижается — с 50% до 35% в 2015–2017 годах», — сообщается в отчете ВЦИОМ.