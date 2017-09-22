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Posted 22 сентября 2017, 12:17

Published 22 сентября 2017, 12:17

Modified 24 декабря, 18:38

Updated 24 декабря, 18:38

«Лучше в офисе посидим»: в Перми зафиксированы пробки в 9 баллов

22 сентября 2017, 12:17

Если вы планировали приехать домой в пятницу пораньше, то, к сожалению, у вас это не получится — город встал в пробках. По данным сервиса «Яндекс.Карт» они составляют 9 баллов.

Особенно плохо обстоят дела в центре города. Например, на ул. Попова, от Центрального рынка до Коммунального моста, средняя скорость движения автомобилистов 3 км\ч. Такая же картинка на улице Куйбышева, Ленина, Луначарского, Комсомольском проспекте и Сибирской.

Чуть лучше обстоят дела на шоссе Космонавтов, Стахановской и Васильева. Там средняя скорость движения составляет 7 км\ч.

Добавляют «масла в огонь» аварии, дорожные работы и ремонт тепловых сетей. 14 сентября на одной из основных дорог, ведущих «прочь из центра» началась реконструкция теплосетей. По словам представителя ООО «ПСК», все работы будут закончены до 10 октября.

#Авто#Пробки
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