«Лучше в офисе посидим»: в Перми зафиксированы пробки в 9 баллов

Posted 22 сентября 2017, 12:17
Published 22 сентября 2017, 12:17
Modified 24 декабря, 18:38
Updated 24 декабря, 18:38
Если вы планировали приехать домой в пятницу пораньше, то, к сожалению, у вас это не получится — город встал в пробках. По данным сервиса «Яндекс.Карт» они составляют 9 баллов.
Особенно плохо обстоят дела в центре города. Например, на ул. Попова, от Центрального рынка до Коммунального моста, средняя скорость движения автомобилистов 3 км\ч. Такая же картинка на улице Куйбышева, Ленина, Луначарского, Комсомольском проспекте и Сибирской.
Чуть лучше обстоят дела на шоссе Космонавтов, Стахановской и Васильева. Там средняя скорость движения составляет 7 км\ч.
Добавляют «масла в огонь» аварии, дорожные работы и ремонт тепловых сетей. 14 сентября на одной из основных дорог, ведущих «прочь из центра» началась реконструкция теплосетей. По словам представителя ООО «ПСК», все работы будут закончены до 10 октября.