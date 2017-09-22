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Posted 22 сентября 2017, 10:42

Published 22 сентября 2017, 10:42

Modified 24 декабря, 18:38

Updated 24 декабря, 18:38

На ближайшие выходные в Перми изменится схема движения автобуса №3

22 сентября 2017, 10:42
Сюжет
Пермская езда

23 и 24 сентября в Перми изменится движение автобусного маршрута №3. Причина — реконструкция тепловых сетей на пересечении улицы Монастырской и Комсомольского проспекта.

«Автобусный маршрут №3 от остановки «Станция Пермь-1» в направлении микрорайона Нагорный будет следовать по улицам Монастырской, Сибирской, Советской и Комсомольскому проспекту», — сообщают в мэрии.

Работы по реконструкции участка теплосети на ул. Монастырская начались 14 сентября. Как рассказали корреспонденту Properm.ru в ООО «ПСК», работы по обновлению пройдут на двух отрезках: от ул. Куйбышева до здания Монастырская, 10 (зоопарк), и на участке от зоопарка до ул. Г. «Звезда»

Срок завершения монтажно-технологических работ на первом участке — 1 октября, второго — 10 октября.

#Общество#Пермская езда
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