На ближайшие выходные в Перми изменится схема движения автобуса №3

Работы по реконструкции участка теплосети на ул. Монастырская начались 14 сентября. Как рассказали корреспонденту Properm.ru в ООО «ПСК», работы по обновлению пройдут на двух отрезках: от ул. Куйбышева до здания Монастырская, 10 (зоопарк), и на участке от зоопарка до ул. Г. «Звезда»