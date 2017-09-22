properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 сентября 2017, 04:00

Published 22 сентября 2017, 04:00

Modified 1 марта 2023, 18:39

Updated 1 марта 2023, 18:39

Просроченные дома. Пермский край

22 сентября 2017, 04:00
Татьяна Зырянова
Сюжет
Обманутые дольщики
В Пермском крае (без Перми) строят очень мало многоквартирного жилья. И даже из такого малого количества треть объектов - проблемные. Завершаем серию публикаций.

В официальном реестре строящихся объектов региона не отражена, к сожалению, реальная картина с новостройками и долгостроями в Прикамье. Многие дома, которые в официальном реестре числятся строящимися, давно сданы, заселены и не являются даже новостройками, не то что строящимися объектами. Например, дома в Краснокамске, в Добрянке. Включать их в Реестр строящихся объектов от Properm.ru мы, конечно, не стали.

В Добрянке первая очередь долгостроя на ул. Герцена, 40а (должна была быть больница) сдана в 2016 году, вторая очередь в 2017 году. Это здание лет двадцать простояло без консервации, было выкуплено у муниципалитета структурами, близкими депутату Законодательного собрания Виктору Плюснину, потом перепродано ООО «Жилой комплекс «Сосновый бор» (в соучредителях Лариса Плюснина, жена депутата) и ООО «Технология».

Здание переделали в жилой дом, который уже сдан. В дом заселили детей-сирот, в итоге создали анклав, как в Перми на ул. Журналиста Дементьева. Соседи, семьи с детьми, страдают от постоянных конфликтов, драк, вызовов полиции. Имущество дома оказалось быстро «выведено из строя»: исписанные стены, сломанные двери и потолки, частая поломка лифтов.

Первый и пока единственный 16-этажный жилой дом в Добрянке строит ОАО «СтройПанельКомплект». Строительство движется в соответствии графику. По планам застройщика, дом войдет в состав жилого комплекса «Юбилейный».

В Пермском районе, как самом активно застраивающемся, достаточно и непроблемных, и проблемных объектов. Например, жилой комплекс «На Кедровой» в Култаево должен быть сдан в 2015 году. Но все пошло не так. Застройщик, ООО «Ладный Дом Урал», признан банкротом в 2016 году. Обращения дольщиков возымели результат, минстрой подключился, в итоге на сайте застройщика появилось объявление о том, что компания намерена возобновить процедуру получения разрешения на строительство и само строительство.

Застройщику нужно переоформить договор на аренду земельного участка (срок действия закончился в 2015 году), собрать комплект проектной документации и исполнительную документацию по выполненным работам; провести обследование (экспертизу) состояния конструкций и элементов объекта на предмет его безопасности; получить разрешение на строительство; встать под надзор инспекции государственного строительного надзора; переоформить технические условия на подключение объекта к инженерным коммуникациям; выбрать подрядчика и начать работы.

Участникам долевого строительства застройщик предлагает до 29 октября 2017 года обратиться с заявлением о перезаключении договоров.

Все строящиеся многоквартирные жилые дома в Пермском крае (кроме Перми)

Адрес, этажность, застройщик Первоначальный срок сдачи дома Окончательный (на момент выхода статьи) срок сдачи дома
Добрянка
ЖК «Юбилейный», ул. Победы, ОАО «СтройПанельКомплект» 2018 2018
Пермский район
Култаево, Кедровая, 18, 20, 1 очередь строительства, 6 этажей ООО «Ладный дом Урал» 2015 2018 (данные минстроя края)

поселок Горный, Парковая, 6, комплекс жилых домов, ПАО «Трест № 14»

2018

 2018

село Фролы, ЖК «Первоцветы», комплекс жилых домов, ПАО «Трест № 14»

2017–2018

2017–2018
поселок Горный, Конников 3а, ЖК «Новое Двуречье», комплекс жилых домов, ПАО «Трест № 14» 2018 2018
село Фролы, ЖК «Белые Росы», ООО «СтройПанельКомплект» 4 кв.2017 4 кв.2017
деревня Кондратово, ЖК «Медовый», ООО «СтройПанельКомплект» 4 кв. 2018 4 кв. 2018
поселок Звездный, Бабичева, 4 б, 5 этажей, ООО «СтройДом» 2012 2017

Кунгур
Шоссейная, 45, 9 этажей, ПАО «Трест № 14» 2017 2017
Октябрьский
Калинина, 26, 2 этажа, ОАО «Ремстройсервис» 2017 строительство не ведется
Соликамск
проспект Юбилейный, в 4 мкрн, 5 этажей ООО «Камастрой» 2017 2017
Коми-округ
Кудымкар, 12 мкрн, Иакова Шестакова, 10, 4 этажа, ООО «КвадраГрупп» 2017 2017
Чайковский
Сиреневый бульвар, 5, 9 этажей, ООО РСУ-6 2015 2017
Сиреневый бульвар, 3, 9 этажей, ООО РСУ-6 2017 2017
Декабристов, 36, ЖК «Солнечный», 2 10-этажных дома, ООО «Домостроительная компания» (Ижевск)

2017 (1 дом), 2018

 2017 (1 дом сдан), 2018
бульвар Текстильщиков, 8, 9 этажей, ООО «Спецстрой 18» 2017 2017
Березники
ЖК «Любимов» (6, 10, 15, 16 кварталы), Корпорация развития Пермского края

квартал 10 — 2017- 2019

квартал 6 — 2017–2019

квартал 16 — сдан

квартал 15 — ищут застройщика

квартал 10 — 2017- 2019

квартал 6 2017–2019

квартал 16 — сдан

квартал 15 — ищут застройщика

В 2016 году, когда дольщики «Первого пермского микрорайона» в Лобаново уже вовсю устраивали пикеты, писали жалобы, обивали пороги, застройщик («КамСтройИнвест») подал иск о самобанкростве. Но суд иск не удовлетворил. В 2017 году, 31 июля, застройщик все же был признан банкротом. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве со средствами дольщиков объекта. «Пермское агентство по ипотечному жилищному кредитованию» представило отчет о состоянии зданий Первого Пермского микрорайона. Выяснилось, что 11 из 12 домов пригодны к достройке.

Одна из дольщиц «Первого Пермского микрорайона» сумела прорваться к президенту Владимиру Путину во время его визита в Пермь. На встрече с избранными 10 сентября 2017 года губернаторами президент спросил главу Прикамья об этой женщине. Максим Решетников отвечал, что дольщиков недоинформируют, обещал, что работа с ними будет вестись активнее.

По официальным данным министерства строительства региона, предоставленным Properm.ru, 11 домов на ул. Малахитовая будут достроены в 2018 году, в качестве подрядчика указано ООО «КамСтройИнвест».

В поселке Звездный 27 обманутых дольщиков, владельцев договоров долевого участия в строительстве дома по адресу ул. Бабичева, 4. Дом внесен в официальный реестр проблемых объектов. По данным минстроя, в 2017 году дом будет достроен.

Конечно, на фоне таких объектов недостроенный двухэтажный дом на ул. Калинина в поселке Октябрьский затерялся. Но он недостроен! По данным местного СМИ («Наша газета»), в 2016 году администрация поселения заключила с «Ремстройсервис» контракт на строительство дома для переселения жильцов из двух аварийных домов, подлежащих сносу. Дом должен быть сдан, но сроки сорваны, строительство приостановлено, с «Ремстройсервисом» контракт разорван. По данным застройщика, им был возведен хороший фундамент, пройдена сложнейшая экспертиза, получено разрешение на строительство, подведены электричество и 80% теплокоммуникаций. Но из-за срыва сроков финансирование прекращено. В итоге в Октябрьском есть два разваливающихся и по решению суда подлежащих расселению барака и отличный фундамент с подведенными коммуникациями.

В отдаленных территориях края чаще всего строят жилье для переселенцев (сирот, жителей ветхого и аварийного жилья). Так, в Кудымкаре, на Иакова Шестакова, 10, завершают строительство дома для жителей бараков.

Исключением стал Чайковский. Ижевчане зашли и активно осваивают рынок, сдали один дом ЖК «Солнечный», на ул. Декабристов. На Бульваре Текстильщиков, 8 ООО «Спецстрой 18» возводит кирпичную 9-этажку, срок сдачи — 2017 год.

Правда, свой застройщик, РСУ-6, подкачал, сорвал сроки сдачи домов на Сиреневом Бульваре. Один из домов минстрой края даже признал проблемным. В новые сроки сдачи домов — 2017 год — дольщики не верят.

В Березниках ситуация нетипичная, задействованы деньги бюджетов и «Уралкалия» для застройки правобережной части.

Запрос предложений на проектно-изыскательские работы для строительства домов в последнем, 15 квартале, опубликован на сайте госзакупок 23 августа. Победителем запроса предложенией признано ЗАО «Компания «Еврострой» с предложением 28,4 млн рублей.

Это последняя публикация из серии "Просроченные дома". Напомним, в списке все строящиеся объекты Пермского края. Обо всех строящихся многоквартирных жилых домах Перми по районам читайте по ссылкам: Дзержинский район, Ленинский район, Индустриальный район, Свердловский район, Мотовилихинский район, Кировский и Орджоникидзевский районы.

И обязательно сравните сложившуюся картинку с офицальными данными.

#Недвижимость#Спецпроекты#Мнения#Обманутые дольщики
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика