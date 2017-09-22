Просроченные дома. Пермский край

Конечно, на фоне таких объектов недостроенный двухэтажный дом на ул. Калинина в поселке Октябрьский затерялся. Но он недостроен! По данным местного СМИ («Наша газета»), в 2016 году администрация поселения заключила с «Ремстройсервис» контракт на строительство дома для переселения жильцов из двух аварийных домов, подлежащих сносу. Дом должен быть сдан, но сроки сорваны, строительство приостановлено, с «Ремстройсервисом» контракт разорван. По данным застройщика, им был возведен хороший фундамент, пройдена сложнейшая экспертиза, получено разрешение на строительство, подведены электричество и 80% теплокоммуникаций. Но из-за срыва сроков финансирование прекращено. В итоге в Октябрьском есть два разваливающихся и по решению суда подлежащих расселению барака и отличный фундамент с подведенными коммуникациями.