Просроченные дома. Пермский край

Posted 22 сентября 2017, 04:00
Published 22 сентября 2017, 04:00
Modified 1 марта 2023, 18:39
Updated 1 марта 2023, 18:39
В официальном реестре строящихся объектов региона не отражена, к сожалению, реальная картина с новостройками и долгостроями в Прикамье. Многие дома, которые в официальном реестре числятся строящимися, давно сданы, заселены и не являются даже новостройками, не то что строящимися объектами. Например, дома в Краснокамске, в Добрянке. Включать их в Реестр строящихся объектов от Properm.ru мы, конечно, не стали.
В Добрянке первая очередь долгостроя на ул. Герцена, 40а (должна была быть больница) сдана в 2016 году, вторая очередь в 2017 году. Это здание лет двадцать простояло без консервации, было выкуплено у муниципалитета структурами, близкими депутату Законодательного собрания Виктору Плюснину, потом перепродано ООО «Жилой комплекс «Сосновый бор» (в соучредителях Лариса Плюснина, жена депутата) и ООО «Технология».
Здание переделали в жилой дом, который уже сдан. В дом заселили детей-сирот, в итоге создали анклав, как в Перми на ул. Журналиста Дементьева. Соседи, семьи с детьми, страдают от постоянных конфликтов, драк, вызовов полиции. Имущество дома оказалось быстро «выведено из строя»: исписанные стены, сломанные двери и потолки, частая поломка лифтов.
Первый и пока единственный 16-этажный жилой дом в Добрянке строит ОАО «СтройПанельКомплект». Строительство движется в соответствии графику. По планам застройщика, дом войдет в состав жилого комплекса «Юбилейный».
В Пермском районе, как самом активно застраивающемся, достаточно и непроблемных, и проблемных объектов. Например, жилой комплекс «На Кедровой» в Култаево должен быть сдан в 2015 году. Но все пошло не так. Застройщик, ООО «Ладный Дом Урал», признан банкротом в 2016 году. Обращения дольщиков возымели результат, минстрой подключился, в итоге на сайте застройщика появилось объявление о том, что компания намерена возобновить процедуру получения разрешения на строительство и само строительство.
Застройщику нужно переоформить договор на аренду земельного участка (срок действия закончился в 2015 году), собрать комплект проектной документации и исполнительную документацию по выполненным работам; провести обследование (экспертизу) состояния конструкций и элементов объекта на предмет его безопасности; получить разрешение на строительство; встать под надзор инспекции государственного строительного надзора; переоформить технические условия на подключение объекта к инженерным коммуникациям; выбрать подрядчика и начать работы.
Участникам долевого строительства застройщик предлагает до 29 октября 2017 года обратиться с заявлением о перезаключении договоров.
Все строящиеся многоквартирные жилые дома в Пермском крае (кроме Перми)
|Адрес, этажность, застройщик
|Первоначальный срок сдачи дома
|Окончательный (на момент выхода статьи) срок сдачи дома
|Добрянка
|ЖК «Юбилейный», ул. Победы, ОАО «СтройПанельКомплект»
|2018
|2018
|Пермский район
|Култаево, Кедровая, 18, 20, 1 очередь строительства, 6 этажей ООО «Ладный дом Урал»
|2015
|2018 (данные минстроя края)
|
поселок Горный, Парковая, 6, комплекс жилых домов, ПАО «Трест № 14»
|
2018
|2018
|
село Фролы, ЖК «Первоцветы», комплекс жилых домов, ПАО «Трест № 14»
|
2017–2018
|
2017–2018
|поселок Горный, Конников 3а, ЖК «Новое Двуречье», комплекс жилых домов, ПАО «Трест № 14»
|2018
|2018
|село Фролы, ЖК «Белые Росы», ООО «СтройПанельКомплект»
|4 кв.2017
|4 кв.2017
|деревня Кондратово, ЖК «Медовый», ООО «СтройПанельКомплект»
|4 кв. 2018
|4 кв. 2018
|поселок Звездный, Бабичева, 4 б, 5 этажей, ООО «СтройДом»
|2012
|2017
|
Кунгур
|Шоссейная, 45, 9 этажей, ПАО «Трест № 14»
|2017
|2017
|Октябрьский
|Калинина, 26, 2 этажа, ОАО «Ремстройсервис»
|2017
|строительство не ведется
|Соликамск
|проспект Юбилейный, в 4 мкрн, 5 этажей ООО «Камастрой»
|2017
|2017
|Коми-округ
|Кудымкар, 12 мкрн, Иакова Шестакова, 10, 4 этажа, ООО «КвадраГрупп»
|2017
|2017
|Чайковский
|Сиреневый бульвар, 5, 9 этажей, ООО РСУ-6
|2015
|2017
|Сиреневый бульвар, 3, 9 этажей, ООО РСУ-6
|2017
|2017
|Декабристов, 36, ЖК «Солнечный», 2 10-этажных дома, ООО «Домостроительная компания» (Ижевск)
|
2017 (1 дом), 2018
|2017 (1 дом сдан), 2018
|бульвар Текстильщиков, 8, 9 этажей, ООО «Спецстрой 18»
|2017
|2017
|Березники
|ЖК «Любимов» (6, 10, 15, 16 кварталы), Корпорация развития Пермского края
|
квартал 10 — 2017- 2019
квартал 6 — 2017–2019
квартал 16 — сдан
квартал 15 — ищут застройщика
|
квартал 10 — 2017- 2019
квартал 6 2017–2019
квартал 16 — сдан
квартал 15 — ищут застройщика
В 2016 году, когда дольщики «Первого пермского микрорайона» в Лобаново уже вовсю устраивали пикеты, писали жалобы, обивали пороги, застройщик («КамСтройИнвест») подал иск о самобанкростве. Но суд иск не удовлетворил. В 2017 году, 31 июля, застройщик все же был признан банкротом. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве со средствами дольщиков объекта. «Пермское агентство по ипотечному жилищному кредитованию» представило отчет о состоянии зданий Первого Пермского микрорайона. Выяснилось, что 11 из 12 домов пригодны к достройке.
Одна из дольщиц «Первого Пермского микрорайона» сумела прорваться к президенту Владимиру Путину во время его визита в Пермь. На встрече с избранными 10 сентября 2017 года губернаторами президент спросил главу Прикамья об этой женщине. Максим Решетников отвечал, что дольщиков недоинформируют, обещал, что работа с ними будет вестись активнее.
По официальным данным министерства строительства региона, предоставленным Properm.ru, 11 домов на ул. Малахитовая будут достроены в 2018 году, в качестве подрядчика указано ООО «КамСтройИнвест».
В поселке Звездный 27 обманутых дольщиков, владельцев договоров долевого участия в строительстве дома по адресу ул. Бабичева, 4. Дом внесен в официальный реестр проблемых объектов. По данным минстроя, в 2017 году дом будет достроен.
Конечно, на фоне таких объектов недостроенный двухэтажный дом на ул. Калинина в поселке Октябрьский затерялся. Но он недостроен! По данным местного СМИ («Наша газета»), в 2016 году администрация поселения заключила с «Ремстройсервис» контракт на строительство дома для переселения жильцов из двух аварийных домов, подлежащих сносу. Дом должен быть сдан, но сроки сорваны, строительство приостановлено, с «Ремстройсервисом» контракт разорван. По данным застройщика, им был возведен хороший фундамент, пройдена сложнейшая экспертиза, получено разрешение на строительство, подведены электричество и 80% теплокоммуникаций. Но из-за срыва сроков финансирование прекращено. В итоге в Октябрьском есть два разваливающихся и по решению суда подлежащих расселению барака и отличный фундамент с подведенными коммуникациями.
В отдаленных территориях края чаще всего строят жилье для переселенцев (сирот, жителей ветхого и аварийного жилья). Так, в Кудымкаре, на Иакова Шестакова, 10, завершают строительство дома для жителей бараков.
Исключением стал Чайковский. Ижевчане зашли и активно осваивают рынок, сдали один дом ЖК «Солнечный», на ул. Декабристов. На Бульваре Текстильщиков, 8 ООО «Спецстрой 18» возводит кирпичную 9-этажку, срок сдачи — 2017 год.
Правда, свой застройщик, РСУ-6, подкачал, сорвал сроки сдачи домов на Сиреневом Бульваре. Один из домов минстрой края даже признал проблемным. В новые сроки сдачи домов — 2017 год — дольщики не верят.
В Березниках ситуация нетипичная, задействованы деньги бюджетов и «Уралкалия» для застройки правобережной части.
Запрос предложений на проектно-изыскательские работы для строительства домов в последнем, 15 квартале, опубликован на сайте госзакупок 23 августа. Победителем запроса предложенией признано ЗАО «Компания «Еврострой» с предложением 28,4 млн рублей.
Это последняя публикация из серии "Просроченные дома". Напомним, в списке все строящиеся объекты Пермского края. Обо всех строящихся многоквартирных жилых домах Перми по районам читайте по ссылкам: Дзержинский район, Ленинский район, Индустриальный район, Свердловский район, Мотовилихинский район, Кировский и Орджоникидзевский районы.
И обязательно сравните сложившуюся картинку с офицальными данными.