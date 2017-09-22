«Стало плохо с сердцем»: обманутая пайщица Елена Аликина прекратила голодовку

Posted 22 сентября 2017, 08:57
Published 22 сентября 2017, 08:57
Modified 24 декабря, 18:40
Updated 24 декабря, 18:40
Пайщица Елена Аликина прекратила голодовку и уже сегодня утром отправилась домой в Нытвенский район. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Пермского края.
Женщина купила квартиру в ЖК «Триумф. Квартал Два» (СК «Классик») в 2014 году по договору о паенакоплении. Секция «М» должна была быть сдана в начале 2016 года. Сейчас дом находится в недостроенном состоянии: возведено 18 этажей вместо 24.
Вчера, 21 сентября, к голодающим дольщикам пришли: министр строительства и архитектуры Пермского края Михаил Сюткин, детский омбудсмен Павел Миков и представители Общественной палаты Пермского края Светлана Денисова и Ирина Ермакова. Вместе с собой они привели пул журналистов местных СМИ.
«Целями визита было выяснить состояние здоровья голодающих и объяснить, что такие сложные проблемы необходимо решать конструктивно. Медики рассказали, что состояние голодающих — удовлетворительное. Однако все они находятся в состоянии стресса», — сообщает пресс-служба правительства.
Одна из участниц голодовки Юлия Гельбич сообщила корреспонденту Properm.ru, что главной причиной, по которой Елена Аликина уехала домой стали проблемы со здоровьем — заболело сердце. Также Юлия рассказала, что встреча с представителями краевых властей закончилась лишь договоренностью о создании отдельной рабочей группы по обманутым пайщикам.
Голодовка продолжается уже 10 день. Кроме Юлии Гельбич в акции протеста продолжают участвовать две дольщицы «Первого пермского микрорайона»: Марина Ахматова и Марина Остапущенко. Их основное требование к власти: достроить дома без привлечения денежных средств со стороны дольщиков и пайщиков. «У губернатора есть все необходимые рычаги давления и все инструменты для решения вопроса», — считают участницы голодовки.
Ведётся онлайн-трансляция.