«Стало плохо с сердцем»: обманутая пайщица Елена Аликина прекратила голодовку

Голодовка продолжается уже 10 день. Кроме Юлии Гельбич в акции протеста продолжают участвовать две дольщицы «Первого пермского микрорайона»: Марина Ахматова и Марина Остапущенко. Их основное требование к власти: достроить дома без привлечения денежных средств со стороны дольщиков и пайщиков. «У губернатора есть все необходимые рычаги давления и все инструменты для решения вопроса», — считают участницы голодовки.