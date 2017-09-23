properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 сентября 2017, 08:35

Published 23 сентября 2017, 08:35

Modified 2 марта 2023, 14:43

Updated 2 марта 2023, 14:43

Полиция возбудила уголовное дело в связи с давлением на кинотеатры из-за показа «Матильды»

23 сентября 2017, 08:35

В Москве завели уголовное дело по факту угроз от православных радикалов в адрес кинотеатров перед показом фильма «Матильда». Об этом сообщает «Интерфакс».

Ирина Волк, официальный представитель МВД РФ:— Следственным управлением УВД по Центральному административному округу ГУ МВД РФ по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 179 УК РФ — «принуждение к совершению сделки или отказу от ее совершения».

Лидер движения «Христианское государство — Святая Русь» Александр Калинин, которого ранее задержала полиция по другому уголовному делу, стал одним из главных фигурнатов. Сейчас он повторно задержан. Также следователями отправлены на экспертизу видеоролики, которые Калинин публиковал на YouTube. В них могут быть обнаружены признаки разжигания межнациональной розни.

Фильм «Матильда» выйдет на экраны 26 октября 2017 года. В картине рассказывается об отношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской.

Главная новость по теме
Баллада о борьбе. Или несколько слов о Поклонской, «Матильде» и карманных хунвейбинах
#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика