Полиция возбудила уголовное дело в связи с давлением на кинотеатры из-за показа «Матильды»

Posted 23 сентября 2017, 08:35
Published 23 сентября 2017, 08:35
Modified 2 марта 2023, 14:43
Updated 2 марта 2023, 14:43
В Москве завели уголовное дело по факту угроз от православных радикалов в адрес кинотеатров перед показом фильма «Матильда». Об этом сообщает «Интерфакс».
Лидер движения «Христианское государство — Святая Русь» Александр Калинин, которого ранее задержала полиция по другому уголовному делу, стал одним из главных фигурнатов. Сейчас он повторно задержан. Также следователями отправлены на экспертизу видеоролики, которые Калинин публиковал на YouTube. В них могут быть обнаружены признаки разжигания межнациональной розни.
Фильм «Матильда» выйдет на экраны 26 октября 2017 года. В картине рассказывается об отношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской.