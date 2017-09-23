Полиция возбудила уголовное дело в связи с давлением на кинотеатры из-за показа «Матильды»

Лидер движения «Христианское государство — Святая Русь» Александр Калинин, которого ранее задержала полиция по другому уголовному делу, стал одним из главных фигурнатов. Сейчас он повторно задержан. Также следователями отправлены на экспертизу видеоролики, которые Калинин публиковал на YouTube. В них могут быть обнаружены признаки разжигания межнациональной розни.