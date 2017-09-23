В Перми задержали четверых сторонников Навального

Posted 23 сентября 2017, 06:47
Published 23 сентября 2017, 06:47
Modified 2 марта 2023, 14:43
Updated 2 марта 2023, 14:43
Вчера, 22 сентября, около 19:00 часов в центре Перми задержали четырех сторонников Алексея Навального — сотрудников штаба Юрия Боброва и Наталью Субботину, и волонтёров Ирину и Павла.
Сторонников оппозиционнера задержали во время одиночных пикетов у памятника «Героям фронта и тыла». На всех четверых активистов составлены протоколы задержания. Сотрудники полиции оставили их в камере на ночь до суда, который должен состояться сегодня.
«Друзья, мы до сих пор не можем добиться официальной информации о времени проведения суда. Предположительно, заседания состоятся сегодня в Ленинском районном суде. Судья уже пришел на работу. Сейчас готовится перевозка ребят в помещение районного суда», — сказано в сообщение на стене паблика «Команда Навального | Пермь».
По мнению других членов штаба, арест активистов был сделан «для запугивания» и не имеет ничего общего с общественной безопасностью.