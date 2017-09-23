В Перми задержали четверых сторонников Навального

«Друзья, мы до сих пор не можем добиться официальной информации о времени проведения суда. Предположительно, заседания состоятся сегодня в Ленинском районном суде. Судья уже пришел на работу. Сейчас готовится перевозка ребят в помещение районного суда», — сказано в сообщение на стене паблика «Команда Навального | Пермь».