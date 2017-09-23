properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 сентября 2017, 06:47

Published 23 сентября 2017, 06:47

Modified 2 марта 2023, 14:43

Updated 2 марта 2023, 14:43

В Перми задержали четверых сторонников Навального

23 сентября 2017, 06:47
Сюжет
Навальный
Все находятся в отделе полиции (ОП 6, Ленинский район). Сегодня над ними состоится суд.

Вчера, 22 сентября, около 19:00 часов в центре Перми задержали четырех сторонников Алексея Навального — сотрудников штаба Юрия Боброва и Наталью Субботину, и волонтёров Ирину и Павла.

Сторонников оппозиционнера задержали во время одиночных пикетов у памятника «Героям фронта и тыла». На всех четверых активистов составлены протоколы задержания. Сотрудники полиции оставили их в камере на ночь до суда, который должен состояться сегодня.

«Друзья, мы до сих пор не можем добиться официальной информации о времени проведения суда. Предположительно, заседания состоятся сегодня в Ленинском районном суде. Судья уже пришел на работу. Сейчас готовится перевозка ребят в помещение районного суда», — сказано в сообщение на стене паблика «Команда Навального | Пермь».

По мнению других членов штаба, арест активистов был сделан «для запугивания» и не имеет ничего общего с общественной безопасностью.

Валентин Мурзаев:— Это первое в Пермском крае задержание участников публичных мероприятий на столь длительное время. Ранее в аналогичных случаях составлялись протоколы на месте, вызовы в суд производились через несколько дней или недель после «происшествий». Это сделано явно для запугивания всех протестующих.
Главная новость по теме
«Ой Леха, Леха, осталось только охать». Суд отказал сторонникам Навального в проведении митинга
#Общество#Навальный
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика