Владимир Путин: регионам дадут отсрочку по выплате долгов правительству

В первые два года программы регионы ежегодно будут выплачивать по 5% долга. Таким образом, за два года они заплатят всего лишь 10%, оставшиеся средства останутся в их распоряжении. По мнению президента, «такой график позволит субъектам Федерации только в ближайшие два года высвободить в общей сложности 428 млрд рублей».