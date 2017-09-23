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Posted 23 сентября 2017, 05:56

Published 23 сентября 2017, 05:56

Modified 2 марта 2023, 14:43

Updated 2 марта 2023, 14:43

Владимир Путин: регионам дадут отсрочку по выплате долгов правительству

23 сентября 2017, 05:56
Сюжет
Владимир Путин
Программа будет действовать с 2018 года. Ее объем составит 730 млрд рублей.

Владимир Путин сообщил о запуске с 1 января 2018 года программы реструктуризации накопленных бюджетных кредитов регионов на 7–12 лет. Об этом пишет ТАСС.

В первые два года программы регионы ежегодно будут выплачивать по 5% долга. Таким образом, за два года они заплатят всего лишь 10%, оставшиеся средства останутся в их распоряжении. По мнению президента, «такой график позволит субъектам Федерации только в ближайшие два года высвободить в общей сложности 428 млрд рублей».

На реструктуризацию долга до 12 лет, могут рассчитывать регионы, которые в ближайшие два года обеспечат рост налоговой базы и неналоговых поступлений в свои бюджеты темпами не ниже инфляции.

Объем программы реструктуризации бюджетных кредитов регионам составит 730 млрд рублей.

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