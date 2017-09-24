МВД России намерено обязать водителей носить светоотражающие жилеты

Так МВД планирует снизить аварийность на дорогах. По данным ведомства, количество наездов на водителей, которые вышли в темное время суток из машин, в последнее время возросло. За первые полгода произошло 66 подобных ДТП. Это почти на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.