МВД России намерено обязать водителей носить светоотражающие жилеты

Posted 24 сентября 2017, 11:00
Published 24 сентября 2017, 11:00
Modified 2 марта 2023, 14:43
Updated 2 марта 2023, 14:43
МВД России планирует внести изменение в правила дорожного движения. Водители должны будут носить светоотражающие жилеты при остановке вне населенных пунктов в темное время суток или в условиях плохой видимости, сообщает ТАСС.
Так МВД планирует снизить аварийность на дорогах. По данным ведомства, количество наездов на водителей, которые вышли в темное время суток из машин, в последнее время возросло. За первые полгода произошло 66 подобных ДТП. Это почти на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.