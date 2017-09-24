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Posted 24 сентября 2017, 11:00

Published 24 сентября 2017, 11:00

Modified 2 марта 2023, 14:43

Updated 2 марта 2023, 14:43

МВД России намерено обязать водителей носить светоотражающие жилеты

МВД России намерено обязать водителей носить светоотражающие жилеты

24 сентября 2017, 11:00
Фото: Properm.ru.
Таким образом планируется снизить количество ДТП.

МВД России планирует внести изменение в правила дорожного движения. Водители должны будут носить светоотражающие жилеты при остановке вне населенных пунктов в темное время суток или в условиях плохой видимости, сообщает ТАСС.

Так МВД планирует снизить аварийность на дорогах. По данным ведомства, количество наездов на водителей, которые вышли в темное время суток из машин, в последнее время возросло. За первые полгода произошло 66 подобных ДТП. Это почти на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

#Авто#Мвд#Водители
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