Депутаты гордумы Перми поддержали установление коэффициента плотности застройки жилых зон



Размер участка Коэффициент 1,2 — 1,99 тыс. кв.м 1,5 2 — 2,99 тыс. кв.м 2 3 — 4,99 тыс. кв.м 2,3 5 тыс. кв.м и более 2,5

Градостроительный норматив будет варьироваться от 1,5 до 2,5 в зависимости от площади земельного участка. Ограничения не будут применяться к строящимся объектам и договорам о развитии застроенных территорий, которые были заключены до даты вступления в силу указанных строительных регламентов.