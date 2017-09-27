Депутаты гордумы Перми поддержали установление коэффициента плотности застройки жилых зон

Posted 27 сентября 2017, 04:30
Published 27 сентября 2017, 04:30
Modified 24 декабря, 18:41
Updated 24 декабря, 18:41
На прошедшем вчера, 26 сентября, пленарном заседании Пермской городской Думы депутаты поддержали установление коэффициента плотности застройки зон, в которых предусмотрено строительство многоквартирного жилья (зоны Ц-2, Ж-1, Ж-2). По замыслу разработчиков проекта, это упорядочит застройку и сделает проживание людей более комфортным.
Теперь застройщикам на каждые 100 кв. метров жилья необходимо предусмотреть не менее 10,5 кв. метров — для обеспечения необходимой инфраструктуры жилых домов, расположенной на земельном участке, который будет находиться в собственности жильцов дома.
Изначально мэрия планировала ввести единый коэффициент «2» для всех участков. Однако такие намерения вызвали резонанс среди застройщиков, работающих на территории Перми.
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Размер участка
|Коэффициент
|1,2 — 1,99 тыс. кв.м
|1,5
|2 — 2,99 тыс. кв.м
|2
|3 — 4,99 тыс. кв.м
|2,3
|5 тыс. кв.м и более
|2,5