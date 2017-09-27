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Posted 27 сентября 2017, 04:30

Published 27 сентября 2017, 04:30

Modified 24 декабря, 18:41

Updated 24 декабря, 18:41

Депутаты гордумы Перми поддержали установление коэффициента плотности застройки жилых зон

Депутаты гордумы Перми поддержали установление коэффициента плотности застройки жилых зон

27 сентября 2017, 04:30
Фото: Properm.ru.

На прошедшем вчера, 26 сентября, пленарном заседании Пермской городской Думы депутаты поддержали установление коэффициента плотности застройки зон, в которых предусмотрено строительство многоквартирного жилья (зоны Ц-2, Ж-1, Ж-2). По замыслу разработчиков проекта, это упорядочит застройку и сделает проживание людей более комфортным.

Теперь застройщикам на каждые 100 кв. метров жилья необходимо предусмотреть не менее 10,5 кв. метров — для обеспечения необходимой инфраструктуры жилых домов, расположенной на земельном участке, который будет находиться в собственности жильцов дома.

Изначально мэрия планировала ввести единый коэффициент «2» для всех участков. Однако такие намерения вызвали резонанс среди застройщиков, работающих на территории Перми.


Размер участка		 Коэффициент
1,2 — 1,99 тыс. кв.м 1,5
2 — 2,99 тыс. кв.м 2
3 — 4,99 тыс. кв.м 2,3
5 тыс. кв.м и более 2,5
Градостроительный норматив будет варьироваться от 1,5 до 2,5 в зависимости от площади земельного участка. Ограничения не будут применяться к строящимся объектам и договорам о развитии застроенных территорий, которые были заключены до даты вступления в силу указанных строительных регламентов.
#Недвижимость
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