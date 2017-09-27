Пермяки приняли за НЛО испытание ракеты «Тополь»

Позже в Минобороны России заявили, что вечером 26 сентября боевые расчеты РВСН провели успешный пуск «Тополя» с полигона «Капустин Яр» в Астраханской области. Учебная боевая часть ракеты поразила условную цель на полигоне «Сары-Шаган» в Республике Казахстан. В России полет ракеты могли заметить жители Поволжья и Урала.