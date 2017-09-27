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Posted 27 сентября 2017, 04:37

Published 27 сентября 2017, 04:37

Modified 2 марта 2023, 14:42

Updated 2 марта 2023, 14:42

Пермяки приняли за НЛО испытание ракеты «Тополь»

27 сентября 2017, 04:37
Летающий объект видели и в других городах.

Вчера, 26 сентября, в социальных сетях пермяки начали выкладывать фотографии светящегося объекта в небе над городом. Светлую вспышку заметили в микрорайоне Гайва и Голованово около 21:00.

Многие жители Перми приняли ее за НЛО. Необычный объект был замечен также и в других городах.

Позже в Минобороны России заявили, что вечером 26 сентября боевые расчеты РВСН провели успешный пуск «Тополя» с полигона «Капустин Яр» в Астраханской области. Учебная боевая часть ракеты поразила условную цель на полигоне «Сары-Шаган» в Республике Казахстан. В России полет ракеты могли заметить жители Поволжья и Урала.

#Общество#Минобороны рф#Нло#Ракета
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