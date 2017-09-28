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Posted 28 сентября 2017, 11:34

Published 28 сентября 2017, 11:34

Modified 2 марта 2023, 14:42

Updated 2 марта 2023, 14:42

Пермячка поступила в авиационное училище после обращения к Сергею Шойгу

28 сентября 2017, 11:34
Сюжет
Доброта на ПП

Министр обороны РФ Сергей Шойгу подписал приказ о зачислении пермячки Анны Щербаковой в Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков. Девушка написала письмо с просьбой о зачислении в учреждение, поcле того как на вступительных экзаменах ей не хватило всего одного балла.

Поддержку Анне оказали ее родители, коллектив школы №44, которую она закончила, а также руководство Чайковского государственного института физической культуры, где девушка проходила обучение на первом курсе.

На вступительных испытаниях девушка показала высокую психологическую и профессиональную готовность к освоению специальности военного летчика. Отдельным приказом министра обороны девушка зачислена в авиационное училище. Сегодня, 28 сентября, в торжественной обстановке девушке вручили погоны курсанта.

#Общество#Доброта на ПП
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