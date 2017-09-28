Пермячка поступила в авиационное училище после обращения к Сергею Шойгу

Министр обороны РФ Сергей Шойгу подписал приказ о зачислении пермячки Анны Щербаковой в Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков. Девушка написала письмо с просьбой о зачислении в учреждение, поcле того как на вступительных экзаменах ей не хватило всего одного балла.