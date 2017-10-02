properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 октября 2017, 05:15

Published 2 октября 2017, 05:15

Modified 2 марта 2023, 14:42

Updated 2 марта 2023, 14:42

Халява закончилась: «ВКонтакте» и «Одноклассники» запретили бесплатно слушать музыку дольше часа

2 октября 2017, 05:15
Сюжет
Соцсети
Нововведение действует только в мобильных версиях приложений социальных сетей, на веб-версию оно не распространяется.

1 октября 2017 года в мобильных приложениях «ВКонтакте», «Одноклассники» и Boom ограничили фоновое прослушивание музыки. Об этом сообщает TJ.

Теперь бесплатно послушать музыку можно до 60 минут в сутки. Для снятия ограничения временного порога нужно оформить платную подписку. Нововведение действует только в мобильных версиях приложений социальных сетей, на веб-версию оно не распространяется.

В будущем ограничение сократят еще больше — до 30 минут в сутки. По словам представителя агентства United Media Agency, которое сотрудничает с холдингом Mail.Ru Group, изменение произойдёт в течение непродолжительного времени.

#Интернет#Вконтакте#Соцсети#Одноклассники
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика