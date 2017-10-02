Халява закончилась: «ВКонтакте» и «Одноклассники» запретили бесплатно слушать музыку дольше часа

Posted 2 октября 2017, 05:15
Published 2 октября 2017, 05:15
Modified 2 марта 2023, 14:42
Updated 2 марта 2023, 14:42
1 октября 2017 года в мобильных приложениях «ВКонтакте», «Одноклассники» и Boom ограничили фоновое прослушивание музыки. Об этом сообщает TJ.
Теперь бесплатно послушать музыку можно до 60 минут в сутки. Для снятия ограничения временного порога нужно оформить платную подписку. Нововведение действует только в мобильных версиях приложений социальных сетей, на веб-версию оно не распространяется.
В будущем ограничение сократят еще больше — до 30 минут в сутки. По словам представителя агентства United Media Agency, которое сотрудничает с холдингом Mail.Ru Group, изменение произойдёт в течение непродолжительного времени.