Клиенты Сбербанка направили 900 млн рублей на благотворительность с помощью продуктов банка

Сбербанк и благотворительный фонд «Подари жизнь» начали сотрудничать в 2008 году. Банк каждые три месяца перечисляет в благотворительный фонд «Подари жизнь» сумму в размере 0,3% годовых от суммы вклада. Сбербанк также выпускает дебетовые и кредитные карты Visa «Подари жизнь» различных категорий. С каждой карты Visa «Подари жизнь» Сбербанк перечисляет в фонд «Подари жизнь» пожертвование за счёт своих доходов, а также за счёт средств на карте клиента в размере 0,3% от суммы покупки. Фонд «Подари жизнь», учреждённый актрисами Диной Корзун и Чулпан Хаматовой, оказывает помощь детям с онкогематологическими и другими тяжелыми заболеваниями.