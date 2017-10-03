В Перми гипермаркет «Виват» закрылся на реконструкцию

Posted 3 октября 2017, 04:10
Published 3 октября 2017, 04:10
Modified 2 марта 2023, 14:42
Updated 2 марта 2023, 14:42
Гипермаркет «Виват», расположенный на шоссе Космонавтов, закрылся на реконструкцию. Объявление появилось на входной двери магазина накануне, об этом сообщили пермяки в социальных сетях.
Позже появилась информация о том, что закрылась торговая точка, расположенная в ТЦ «Горный хрусталь». Кроме того, арестованы средства оператора сети ООО «Современные торговые технологии» на сумму более 45 млн рублей, сообщает «Ъ».
Группа «Норман-Виват» была одной из самых крупных в регионе, однако потерпела банкротство. Общая задолженность оператора «Виват-трейд» составила пять млрд рублей.
Позже торговые точки начали функционировать под брендом «Супер-Letto-маркет». Но уже в сентябре в арбитражный суд Пермского края к ООО «Современные торговые технологии», оператору сети «Супер-Letto-маркет», поступило несколько исков от поставщиков. «Супер-Letto-маркет» задолжала контрагентам около 47 млн рублей.