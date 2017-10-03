В Перми гипермаркет «Виват» закрылся на реконструкцию

Позже торговые точки начали функционировать под брендом «Супер-Letto-маркет». Но уже в сентябре в арбитражный суд Пермского края к ООО «Современные торговые технологии», оператору сети «Супер-Letto-маркет», поступило несколько исков от поставщиков. «Супер-Letto-маркет» задолжала контрагентам около 47 млн рублей.