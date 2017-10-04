Бывший председатель спорткомитета администрации Перми Алексей Мартюшов получил 2,5 года колонии

Posted 4 октября 2017, 12:25
Published 4 октября 2017, 12:25
Modified 24 декабря, 18:38
Updated 24 декабря, 18:38
В Перми перед судом предстал экс-председатель комитета по физической культуре и спорту администрации города Алексей Мартюшов. Ему предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий с причинением бюджету ущерба в размере около 28 млн рублей.
По версии следствия, в один из дней с ноября 2012 года по сентябрь 2014 года, чиновник, превышая свои должностные полномочия, распорядился внести изменения в сметную документацию строительства ФОКа по улице Обвинской в городе Перми. Поправки были связанны с увеличением стоимости металлоконструкций и исключением затрат на часть предусмотренного проектно-сметной документацией оборудования, что привело к удорожанию стоимости строительства объекта.
В результате бюджету Пермского края причинен ущерб в размере более 1, 5 млн рублей и бюджету города Перми в размере более 26, 4 млн рублей. С занимаемой должности чиновник уволен.
Суд признал Алексея Мартюшова виновным и приговорил к 2,5 годам лишения свободы в колонии общего режима с лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления в течение 3 лет. Кроме этого, с осужденного взыскали всю сумму причиненного ущерба, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.