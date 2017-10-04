Бывший председатель спорткомитета администрации Перми Алексей Мартюшов получил 2,5 года колонии

По версии следствия, в один из дней с ноября 2012 года по сентябрь 2014 года, чиновник, превышая свои должностные полномочия, распорядился внести изменения в сметную документацию строительства ФОКа по улице Обвинской в городе Перми. Поправки были связанны с увеличением стоимости металлоконструкций и исключением затрат на часть предусмотренного проектно-сметной документацией оборудования, что привело к удорожанию стоимости строительства объекта.