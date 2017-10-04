ЛГБТ* vs ЛДПР. Транссексуал из пермской глубинки подал в суд на Жириновского

«Владимиром Вольфовичем Жириновским, было сделано заявление, что трансвеститам делают операции по смене пола. Причем сделано это было в издевательском уничижительном тоне. Я, как человек прошедший через такую операцию, считаю, что своим высказыванием Жириновский, обладающий в аудитории большой популярностью, причинил мне моральный вред, нравственные и физические страдания», — говорится в исковом заявлении.