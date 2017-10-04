ЛГБТ* vs ЛДПР. Транссексуал из пермской глубинки подал в суд на Жириновского

Posted 4 октября 2017,, 12:08
Published 4 октября 2017,, 12:08
Modified Сегодня, 11:18
Updated Сегодня, 11:18
Александра Селянинова — транссексуал и бывший милиционер, считающий себя внебрачным ребенком Бориса Ельцина обратилась в Мещанский районный суд Москвы с иском к лидеру партии ЛДПР Владимиру Жириновскому. Заявление (есть в распоряжении Properm.ru) было направлено в суд сегодня, 4 октября.
Селянинова требует взыскать с политика компенсацию в размере 100 тыс. рублей. По мнению истца, своим высказыванием во время передачи «Вечер с Владимиром Соловьёвым» политик причинил ей моральный вред.
«Владимиром Вольфовичем Жириновским, было сделано заявление, что трансвеститам делают операции по смене пола. Причем сделано это было в издевательском уничижительном тоне. Я, как человек прошедший через такую операцию, считаю, что своим высказыванием Жириновский, обладающий в аудитории большой популярностью, причинил мне моральный вред, нравственные и физические страдания», — говорится в исковом заявлении.
Ранее Александра Селянинова обращалась к Конгрессу США с просьбой помочь ей стать президентом России, а также подавала в суд на журналиста Владимира Соловьева за его высказывания в адрес представителей ЛГБТ-сообщества.
* Движение признано экстремистским в России.