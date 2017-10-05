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Posted 5 октября 2017, 16:00

Published 5 октября 2017, 16:00

Modified 1 марта 2023, 18:22

Updated 1 марта 2023, 18:22

Как хорошо вы следите за работой Юрия Уткина? Тест к его годовщине на посту председателя Гордумы

5 октября 2017, 16:00
Сюжет
Тест
4 октября 2016 года Юрий Уткин стал председателем Пермской городской Думы. Кандидатуру одобрили 32 из 33 депутатов. Мы решили узнать, насколько хорошо пермяки следят за его публичной деятельностью, о которой часто пишут СМИ и рассказывает сам депутат на страничке в Facebook.

В материале использованы фотографии пресс-службы БК "Парма", архива Properm.ru и с личной страницы Юрия Уткина в Facebook

#Спецпроекты#Общество#Тест#Гордума
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