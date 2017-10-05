По отзывам пациентов в Пермском крае составят рейтинг лучших медучреждений региона

Posted 5 октября 2017, 11:59
Published 5 октября 2017, 11:59
Modified 2 марта 2023, 14:42
Updated 2 марта 2023, 14:42
Жители Пермского края смогут оценить работу медицинских организаций региона. Исследование 146 лечебных учреждений проведет Центр ГРАНИ при поддержке краевого минздрава и под контролем его общественного совета.
«Сотрудники проверят благоустройство и доступность медучреждений для людей с особыми потребностями, работу сайтов, обращение медиков с пациентами, время ожидания записи на прием и так далее. Для этого по каждой больнице будут проведены натурные наблюдения, эксперименты, опросы пациентов», — пишет председатель общественного совета при минздраве Пермского края Дмитрий Жебелев.
Для того, чтобы оценить медучреждение, которое вы посетили, и рекомендовать улучшения необходимо заполнить анкету в электронном виде. Результаты не смогут быть изменены ни в учреждении, ни в краевом министерстве. Ответы пациентов будут отправляться в минздрав РФ, откуда поступают только готовые результаты.
По итогам исследования появятся рейтинги больниц и рекомендации по улучшению работы каждой из них. Увидеть эти данные смогут все желающие.