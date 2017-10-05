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Posted 5 октября 2017, 11:59

Published 5 октября 2017, 11:59

Modified 2 марта 2023, 14:42

Updated 2 марта 2023, 14:42

По отзывам пациентов в Пермском крае составят рейтинг лучших медучреждений региона

По отзывам пациентов в Пермском крае составят рейтинг лучших медучреждений региона

5 октября 2017, 11:59
Фото: Properm.ru.
Чтобы пожаловаться на работу персонала или похвалить специалиста, необходимо заполнить анкету. Увидеть результаты смогут все желающие.

Жители Пермского края смогут оценить работу медицинских организаций региона. Исследование 146 лечебных учреждений проведет Центр ГРАНИ при поддержке краевого минздрава и под контролем его общественного совета.

«Сотрудники проверят благоустройство и доступность медучреждений для людей с особыми потребностями, работу сайтов, обращение медиков с пациентами, время ожидания записи на прием и так далее. Для этого по каждой больнице будут проведены натурные наблюдения, эксперименты, опросы пациентов», — пишет председатель общественного совета при минздраве Пермского края Дмитрий Жебелев.

Для того, чтобы оценить медучреждение, которое вы посетили, и рекомендовать улучшения необходимо заполнить анкету в электронном виде. Результаты не смогут быть изменены ни в учреждении, ни в краевом министерстве. Ответы пациентов будут отправляться в минздрав РФ, откуда поступают только готовые результаты.

По итогам исследования появятся рейтинги больниц и рекомендации по улучшению работы каждой из них. Увидеть эти данные смогут все желающие.

#Здоровье
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