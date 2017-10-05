По отзывам пациентов в Пермском крае составят рейтинг лучших медучреждений региона

Для того, чтобы оценить медучреждение, которое вы посетили, и рекомендовать улучшения необходимо заполнить анкету в электронном виде. Результаты не смогут быть изменены ни в учреждении, ни в краевом министерстве. Ответы пациентов будут отправляться в минздрав РФ, откуда поступают только готовые результаты.