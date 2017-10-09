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Posted 9 октября 2017, 11:09

Published 9 октября 2017, 11:09

Modified 2 марта 2023, 14:42

Updated 2 марта 2023, 14:42

Ижевская компания заинтересовалась долгостроями на Декабристов, 97 и Толмачева, 15

9 октября 2017, 11:09
Сюжет
Обманутые дольщики
Взамен застройщик просит городскую администрацию предоставить компенсационный земельный участок.

Ижевская компания ПФК «Зардон-групп» заинтересовалась долгостроями на улице Декабристов, 97 (ЖК «Столичный») и улице Толмачева, 15. Об интересе со стороны «соседей» изданию «Bussines Class» сообщил представитель обманутых дольщиков ЖК «Столичный» Сергей Голубев.

Инвестор готов завершить проекты, если городская власть предоставит компенсационный земельный участок в рамках регионального закона №503-ПК. По информации издания, соответствующее предложение уже направлено в Правительство Пермского края.

ЗАО ПФК «Зардон-групп» зарегистрирована в Ижевске в 2005 году. Генеральным директором компании является депутат Государственного совета Удмуртии Дмитрий Лукин (член фракции «Единая Россия»).

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