Ижевская компания заинтересовалась долгостроями на Декабристов, 97 и Толмачева, 15

Posted 9 октября 2017, 11:09
Published 9 октября 2017, 11:09
Modified 2 марта 2023, 14:42
Updated 2 марта 2023, 14:42
Ижевская компания ПФК «Зардон-групп» заинтересовалась долгостроями на улице Декабристов, 97 (ЖК «Столичный») и улице Толмачева, 15. Об интересе со стороны «соседей» изданию «Bussines Class» сообщил представитель обманутых дольщиков ЖК «Столичный» Сергей Голубев.
Инвестор готов завершить проекты, если городская власть предоставит компенсационный земельный участок в рамках регионального закона №503-ПК. По информации издания, соответствующее предложение уже направлено в Правительство Пермского края.
ЗАО ПФК «Зардон-групп» зарегистрирована в Ижевске в 2005 году. Генеральным директором компании является депутат Государственного совета Удмуртии Дмитрий Лукин (член фракции «Единая Россия»).