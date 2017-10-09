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Posted 9 октября 2017, 12:38

Published 9 октября 2017, 12:38

Modified 2 марта 2023, 14:42

Updated 2 марта 2023, 14:42

Минтруд предлагает защищать сотрудников, сообщивших о коррупции

9 октября 2017, 12:38
Сюжет
Возле кормушки
Информаторов нельзя будет уволить без решения специальной комиссии, а также сократить им отпуск, лишить их премий или других выплат.

Министерство труда РФ подготовило поправки к закону «О противодействии коррупции». Документ опубликован на Федеральном портале проектов нормативно правовых актов.

Ведомство предлагает гарантировать государственную защиту чиновникам и сотрудникам частных компаний, которые расскажут правоохранительным органам или руководству о замеченном факте коррупции.

Согласно инициативе Минтруда, информаторов нельзя будет уволить без решения специальной комиссии, а также сократить им отпуск, лишить их премий или других выплат. Кроме этого министерство предлагает гарантировать таким сотрудниками конфиденциальность и бесплатную юридическую помощь.

#Общество#Минтруд#Возле кормушки
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