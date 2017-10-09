Минтруд предлагает защищать сотрудников, сообщивших о коррупции

Согласно инициативе Минтруда, информаторов нельзя будет уволить без решения специальной комиссии, а также сократить им отпуск, лишить их премий или других выплат. Кроме этого министерство предлагает гарантировать таким сотрудниками конфиденциальность и бесплатную юридическую помощь.