Минтруд предлагает защищать сотрудников, сообщивших о коррупции

Posted 9 октября 2017, 12:38
Published 9 октября 2017, 12:38
Modified 2 марта 2023, 14:42
Updated 2 марта 2023, 14:42
Министерство труда РФ подготовило поправки к закону «О противодействии коррупции». Документ опубликован на Федеральном портале проектов нормативно правовых актов.
Ведомство предлагает гарантировать государственную защиту чиновникам и сотрудникам частных компаний, которые расскажут правоохранительным органам или руководству о замеченном факте коррупции.
Согласно инициативе Минтруда, информаторов нельзя будет уволить без решения специальной комиссии, а также сократить им отпуск, лишить их премий или других выплат. Кроме этого министерство предлагает гарантировать таким сотрудниками конфиденциальность и бесплатную юридическую помощь.