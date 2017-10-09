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Posted 9 октября 2017, 04:17

Published 9 октября 2017, 04:17

Modified 24 декабря, 18:38

Updated 24 декабря, 18:38

«ПАРМА» проиграла в первом матче Единой лиги ВТБ

9 октября 2017, 04:17
Сюжет
Парма
Игра закончилась со счетом 98:73 в пользу команды соперников.

«ПАРМА» проиграла первый матч в новом сезоне Единой Лиге ВТБ. Встреча состоялась 8 октября в Санкт-Петербурге с местным «Зенитом». Игра закончилась со счетом 98:73 в пользу команды хозяев.

Самыми результативными в составе «ПАРМЫ» стали Коди Миллер-Макинтайер (16 очков + 4передачи + 4подбора), Трэ Маклин (12 очков + 6 подборов) и Яник Морейра (11 очков + 5 подборов).

Следующую игру «ПАРМА» проведет во Франции, где 10 октября сыграет с ESSM Le Portel вторую игру второго квалификационного раунда Кубка Европы ФИБА.

#Спорт#Парма#Баскетбол
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