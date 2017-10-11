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Posted 11 октября 2017, 10:07

Published 11 октября 2017, 10:07

Modified 2 марта 2023, 14:42

Updated 2 марта 2023, 14:42

«ПАРМА» проиграла на выезде французскому «Ле Портель»

«ПАРМА» проиграла на выезде французскому «Ле Портель»

11 октября 2017, 10:07
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Парма
Матч завершился с перевесом в 19 очков в пользу французов.

Пермский баскетбольный клуб «ПАРМА» проиграл французскому «Ле Портель» в ответной встрече второго квалификационного раунда Кубка Европы FIBA. Встреча состоялась 10 октября во Франции и завершилась со счетом 74:55 в пользу хозяев паркета.

«Игра была очень тяжелой, ребята боролись в каждом моменте, но соперник был атлетичнее и намного свежее нас. Это и сказалось на нашем проценте попаданий. Нам не хватало ротации: после двух неспортивных фолов Алексея Вздыхалкина, «маленькие» играли почти без замен и при такой интенсивности не смогли реализовать свои броски. В этих играх мы набираем опыта, команда совсем молодая и нужно время, чтобы научиться выигрывать такие матчи», — отметил тренер БК «ПАРМА» Николайс Мазурс.

Первая встреча пермского и французского клубов прошла 4 октября в УДС «Молот». Тогда матч закончился вничью со счетом 74:74.

#Спорт#Парма#Матч
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