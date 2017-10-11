«ПАРМА» проиграла на выезде французскому «Ле Портель»

«Игра была очень тяжелой, ребята боролись в каждом моменте, но соперник был атлетичнее и намного свежее нас. Это и сказалось на нашем проценте попаданий. Нам не хватало ротации: после двух неспортивных фолов Алексея Вздыхалкина, «маленькие» играли почти без замен и при такой интенсивности не смогли реализовать свои броски. В этих играх мы набираем опыта, команда совсем молодая и нужно время, чтобы научиться выигрывать такие матчи», — отметил тренер БК «ПАРМА» Николайс Мазурс.