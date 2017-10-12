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Posted 12 октября 2017, 05:44

Published 12 октября 2017, 05:44

Modified 2 марта 2023, 14:42

Updated 2 марта 2023, 14:42

Рекламные вывески в Перми приведут к единому стилю к октябрю 2018 года

Рекламные вывески в Перми приведут к единому стилю к октябрю 2018 года

12 октября 2017, 05:44
Фото: Properm.ru.
Мэрия считает, что таким образом удастся улучшить архитектурный облик города.

В департаменте градостроительства и архитектуры администрации Перми напомнили бизнесменам о том, что они обязаны привести вывески своих организаций, размещенные на фасаде зданий, в соответствие со стандартными требованиями. Выполнить требования предприниматели должны к октябрю 2018 года.

Вывески должны находиться только в месте нахождения фирм, но не выше уровня основания второго этажа. Также конструкция должна быть составлена из трех элементов: название компании, род ее деятельности и логотип. Допускается дублирование только одного из элементов.

В администрации отмечают, что таким образом удастся улучшить вид на фасады зданий и заведений Перми, сообщили в пресс-службе.

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#Бизнес#Департамент градостроительства и архитектуры#Вывески
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