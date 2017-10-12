Рекламные вывески в Перми приведут к единому стилю к октябрю 2018 года

В департаменте градостроительства и архитектуры администрации Перми напомнили бизнесменам о том, что они обязаны привести вывески своих организаций, размещенные на фасаде зданий, в соответствие со стандартными требованиями. Выполнить требования предприниматели должны к октябрю 2018 года.