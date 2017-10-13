Спрос ипотечных заёмщиков в Сбербанке на страхование жизни вырос более чем на треть

В июле 2017 года Сбербанк изменил условия по страхованию жизни и здоровья при оформлении жилищных кредитов. Тариф, ранее фиксированный на уровне 1% от суммы кредита, стал зависеть от пола и возраста клиента, составив от 0,4% для мужчин и от 0,3% — для женщин. В среднем по портфелю клиентов банка тарифы снизились на 40%. При оформлении в удалённых каналах (на сайте или по телефону) стоимость страхования уменьшается на 10%.