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Posted 13 октября 2017, 06:44

Published 13 октября 2017, 06:44

Modified 2 марта 2023, 14:42

Updated 2 марта 2023, 14:42

Спрос ипотечных заёмщиков в Сбербанке на страхование жизни вырос более чем на треть

Спрос ипотечных заёмщиков в Сбербанке на страхование жизни вырос более чем на треть

13 октября 2017, 06:44
Фото: Properm.ru.

За июнь — начало октября 2017 года спрос на полисы компании «Сбербанк страхование жизни» по ипотечной программе «Защищённый заемщик» вырос на 35%.

«Когда человек берёт ипотечный кредит, страхование жизни становится его ответственностью перед семьёй, — отметила Наталья Белова, руководитель управления индивидуальных страховых продуктов «Сбербанк страхование жизни». — И если полиса нет, то в случае непредвиденных обстоятельств, связанных со здоровьем и жизнью заёмщика, финансовые обязательства по кредиту на все эти годы могут лечь на плечи его близких».

В июле 2017 года Сбербанк изменил условия по страхованию жизни и здоровья при оформлении жилищных кредитов. Тариф, ранее фиксированный на уровне 1% от суммы кредита, стал зависеть от пола и возраста клиента, составив от 0,4% для мужчин и от 0,3% — для женщин. В среднем по портфелю клиентов банка тарифы снизились на 40%. При оформлении в удалённых каналах (на сайте или по телефону) стоимость страхования уменьшается на 10%.

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