Почувствуй себя настоящим инкассатором. Пермякам показали изнутри работу Центробанка

Posted 14 октября 2017, 15:15
Published 14 октября 2017, 15:15
Modified 24 декабря, 18:39
Updated 24 декабря, 18:39
В этом году сотрудники пермского отделения приготовили для посетителей сразу четыре площадки. В фойе нас встретила очаровательная сотрудница Людмила, которая предложила всем желающим ознакомиться с дизайном новых купюр номиналом 200 и 2000 рублей и присоединиться к викторине.
А теперь вопрос (отвечаем без помощи Google и других «помощников»):
Если вы знаете правильный ответ на этот вопрос, можете ставить «плюс» своей финансовой грамотности.
По словам управляющего отделением Банки России в Перми Алексея Моночкова, в Перми и по всей стране за последние годы наблюдается высокий уровень грамотности населения.
Следующей точкой нашего маршрута стал Музей пермского отделения, который находится внутри центрального офиса. Стоит отметить, что здание является режимным объектом, в котором запрещено проводить любую съемку, проносить металл и проводить посторонних.
Только сегодня каждый желающий смог пройти внутрь и увидеть своими глазами работу системы пермского отделения Центрального банка.
Сотрудники банка провели экскурсию и показали пермякам образцы монет, купюр и облигаций, от новейших до самых древних. Сразу же после окончания экскурсии в зал забежала девушка, в костюме золотой монеты, которая представилась как «червонец». Она провела с присутствующими викторину и подарила им памятные призы от Центробанка.
Также мы посетили площадку под названием «Карта Мира». Приветливые сотрудницы отделения провели лекцию, посвященную новой платежной карте «МИР». Они рассказали об основных правилах по безопасному и эффективному использованию новой платежной карты.
«На наших интерактивных площадках, которые мы организовали, помимо теоретических знаний, наши сотрудники устраивают и демонстрационный показ, той или иной ситуации, как положительной, так и негативной, когда можно продемонстрировать свои полученные знания и не дать возможности злоумышленникам воспользоваться вашими деньгами», — рассказывает Алексей Моночков.
Третья площадка проводилась в формате лекции и мастер-классов под названием «ПриЗнаки». Эксперты рассказали немного теории о действующих на сегодняшний день российских банкнотах и «лайфхаках» Центробанка по защите от мошенников. Также участники провели викторину, на которой проверили, насколько хорошо пермяки разбираются в подлинности купюр.
А теперь ещё вопрос (Google и другие поисковики вам также не понадобятся): Что делать если ваша банкнота, например, утратила края и стала короче (по длине или ширине) на пять мм? Примут ли ее в магазине?
Если вы уже знаете ответ на вопрос и вам не пришлось вбивать его в Интернете, то можете поставить своей финансовой грамотности еще пару «плюсов».
Наконец мы подошли к самой динамичной и увлекательной площадке, которая расположилась на парковке возле пермского отделения Центрального банка. Здесь все желающие смогли поучаствовать в погрузке денег в броневик и примерить на себя экипировку инкассатора.
Задачей уличной площадки было привлечь проходящих мимо горожан к участию в мероприятии. Судя по восторженным возгласам молодых людей, которые заходили толпами, пока мы находились на парковке, сотрудники с поставленной задачей справились.
Анастасия Вдовкина для Properm.ru