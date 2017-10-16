Полицейские Прикамья спасли на пожаре пенсионера и его внуков

Posted 16 октября 2017, 07:29
Published 16 октября 2017, 07:29
Modified 2 марта 2023, 14:42
Updated 2 марта 2023, 14:42
Полицейские Прикамья спасли пенсионера и двух его внуков на пожаре в жилом доме.
Пожар в доме по улице 50 лет Октября в Кудымкаре произошел 11 октября около 20:12. В этот момент улицы патрулировали сотрудники местного отдела полиции Владимир Стец, Антон Четин и Павел Епин. Они заметили, как горит кровля строения, деревянная ограда, а внутри заблокированы жильцы.
Правоохранители сообщили о происшествии в экстренные службы и поспешили на помощь. Они эвакуировали пенсионера и его внуков из горящего дома, а также помогли вынести часть уцелевших вещей.
После того, как все жильцы выбрались из здания, произошел взрыв газового баллона. Дом был полностью охвачен огнем.
Руководством одела «Кудымкарский» принимается решение о поощрении сотрудников за грамотные и решительные действия при спасении людей на пожаре, сообщили в пресс-службе МВД по Пермскому краю.