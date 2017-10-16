Полицейские Прикамья спасли на пожаре пенсионера и его внуков

Пожар в доме по улице 50 лет Октября в Кудымкаре произошел 11 октября около 20:12. В этот момент улицы патрулировали сотрудники местного отдела полиции Владимир Стец, Антон Четин и Павел Епин. Они заметили, как горит кровля строения, деревянная ограда, а внутри заблокированы жильцы.